HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

El presidente José Jerí confirmó que la ley que endurece las sanciones y crea mecanismos especiales para enfrentar la extorsión y el sicariato —especialmente en el sector transporte— será publicada este domingo 18 de enero y empezará a regir tras la aprobación de su reglamento.

Entrada en vigencia de la ley contra la extorsión y el sicariato fue anunciada por José Jerí para este 18 de enero. Foto: Presidencia
Entrada en vigencia de la ley contra la extorsión y el sicariato fue anunciada por José Jerí para este 18 de enero. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, explicó que la ley 32490, que incorpora medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato, estará vigente desde el domingo 18 de enero, luego de su publicación en el diario oficial El Peruano y tras la aprobación del reglamento por el Consejo de Ministros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La norma responde a la creciente presión social por la inseguridad en el transporte público y de mercancías, un sector que ha reportado múltiples ataques y amenazas por parte de grupos criminales.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

lr.pe

El mandatario aseguró que la promulgación de la ley forma parte de una acción más amplia del Ejecutivo para fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y mejorar la sensación de seguridad ciudadana.

El Gobierno enfatizó que la entrada en vigor de la ley implica no solo sanciones sino también instrumentos para desarticular las redes detrás de estas prácticas delictivas que afectan tanto a conductores como a comerciantes. Sin embargo, Jerí sigue sin pronunciarse sobre las calificadas leyes procrimen aprobadas por el Congreso. El jefe de Estado ha asegurado en varias ocasiones que dichas normas no existen y que se trata de un calificativo dado por la ciudadanía.

PUEDES VER: Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

lr.pe

¿Qué medidas introduce la ley contra extorsión y sicariato?

La ley 32490 incorpora la creación del Grupo Interinstitucional contra la extorsión y el sicariato (GIES), un equipo especializado conformado por policías, fiscales y jueces que trabajarán bajo un régimen de seguridad especial para agilizar la investigación y persecución de estos delitos.

Esta unidad busca profesionalizar y centralizar la acción del Estado contra las amenazas que enfrentan los transportistas, con pruebas periódicas de confiabilidad para sus integrantes y coordinación directa entre instituciones clave.

PUEDES VER: Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

lr.pe

Además, la ley contempla mecanismos de inteligencia financiera para rastrear pagos de extorsión realizados mediante plataformas digitales o cuentas bancarias, lo que facilitará identificar y bloquear flujos de dinero vinculados a estas actividades ilícitas.

Otro componente relevante es la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá al Estado incautar bienes o cuentas vinculados a la recepción de dinero producto de extorsiones, con el objetivo de desarticular la base económica de las organizaciones criminales.

Notas relacionadas
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

LEER MÁS
JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

BLACKPINK regresa con su álbum ‘Deadline’ en 2026: fecha de estreno y todo lo que debes saber

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025