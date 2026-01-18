HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 18 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.

Precio del dólar en Perú, domingo 17 de enero.
Precio del dólar en Perú, domingo 17 de enero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 18 de enero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 18 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3220
  • Venta: S/3,3960

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.300
  • Venta: S/3.410

BBVA

  • Compra: S/3.285
  • Venta: S/3.439

Scotiabank

  • Compra: S/3.320
  • Venta: S/3.448
