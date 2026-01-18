Precio del dólar en Perú HOY, domingo 18 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
Precio del dólar en Perú, domingo 17 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar hoy, 18 de enero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 18 de enero?
BCP
- Compra: S/3,3220
- Venta: S/3,3960
Banco de la Nación
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.410
BBVA
- Compra: S/3.285
- Venta: S/3.439
Scotiabank
- Compra: S/3.320
- Venta: S/3.448