Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

El presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang (tercero de la derecha) no se conocieron recién en el chifa Xin Yan, el 26 de diciembre de 2025. Esta foto es del 5 de octubre de 2024, en un encuentro de amistad peruano-china. Foto: José Jerí | José Jerí Oré | Zhihua Yang

El presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang (tercero de la derecha) no se conocieron recién en el chifa Xin Yan, el 26 de diciembre de 2025. Esta foto es del 5 de octubre de 2024, en un encuentro de amistad peruano-china. Foto: José Jerí | José Jerí Oré | Zhihua Yang

“Si quieres pedirle un favor al Tío Johnny Yang, o que te resuelva un problema, tú tienes que ir a buscarlo personalmente”, relató un amigo del entorno del empresario chino Zhihua Yang: “Johnny siempre impone los términos de la relación, incluso si es él quien pide que le devuelvan un favor. Tú solo debes aceptar”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La descripción encaja con el episodio que protagonizó el mandatario José Jerí a las 11 de la noche del viernes 26 de diciembre pasado, cuando ingresó cubierto con una capucha en el edificio donde se ubica el chifa Xin Yan, en la avenida San Luis, en San Borja. El lugar es de propiedad del “Tío Johnny Yang”, como es más conocido el hombre de negocios chino de 53 años, natural de la región de Fujian.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La historia del movimiento migratorio de Zhihua Yang empieza con una salida de Lima con dirección a Santiago de Chile, el 27 de febrero del año 2000. No aparece la fecha de su primer ingreso al Perú. En esa época, contaba con 28 años de edad. Lo más probable es que llegó a la capital por un “llamado” de su familia asentada en Fujian, una región costera al sureste de China. Los fujianeses son conocidos por dedicarse apasionadamente a los negocios y porque tuvieron participación decisiva en la creación del centro comercial y gastronómico en la famosa calle Capón. Quizás porque el “Tío Johnny Yang” encarna las características del espíritu y la cultura de su comunidad, en la actualidad preside la Asociación de Comerciantes Fujianeses Residentes en el Perú. Por eso mismo, le confían su dinero cuando se trata de importantes inversiones, como la concesión de la hidroeléctrica de Pachachaca 2, ubicada en Apurímac. Sus amigos no descartan que este pudo ser el principal tema de conversación en la cena chifera del viernes 26 de diciembre.

En el congreso. Yang con una delegación de legisladores que viajó a China, el 14 de diciembre de 2023. Foto: María Agüero

La ruta del chino Johnny

“El tío Johnny llegó al Perú a fines de los años 90. Se adecuó rápidamente porque aquí la comunidad de Fujian es muy numerosa, poderosa e influyente. Como los de su región, tiene un buen ojo para los negocios. Comenzó a ayudar a sus paisanos con los trámites migratorios, esos papeleos burocráticos que demandan mucho tiempo y dinero. Por eso se hizo muy conocido y consiguió excelentes contactos en el mundo financiero y político. El chifa era su principal atracción. ¿A qué peruano no le gusta? Aprendió que vincularse con autoridades era clave para los negocios propios y de su comunidad”, narró una fuente que es cliente del chifa de Xin Yan, cuyas dueña son sus amigas Dong Hua y Xue Lin, y que atiende en su edificio de oficinas de San Borja, donde tuvo el encuentro con el jefe del Estado.

La prosperidad sonrió al “Tío Johnny Yang”.

De acuerdo con Registros Públicos, Yang es propietario o controla 16 empresas, como constructoras, vendedoras de maquinaria pesada, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes, entre otras. Una de ellas son: América Sam y Construcciones Capón proveedoras del Estado: la primera registra contratos por S/2,1 millones y la segunda por S/4,5 millones. Más de S/6,6 millones entre las dos compañías.

Sin embargo, quizás el emprendimiento más importante que encabezó, con la participación de empresarios de la comunidad de Fujian, es la inversión en la hidroeléctrica de Pachachaca 2, en Apurímac.

El 26 de febrero de 2023, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas adjudicó a la empresa Hidroeléctrica América la concesión de Pachachaca 2, comprometiéndose con una inversión de US$24,4 millones para poner en funcionamiento la generadora de energía.

Según el contrato, las obras debían comenzar el primero de mayo de 2023 y culminar el primero de mayo de 2026. Pero desde el principio se reportaron dificultades. Virtualmente no se ha avanzado nada, según el último informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Acuerdo. Zhihua Yang con el exalcalde de Abancay, Manuel Campos, en 2017. Foto: Gore Apurímac

Un preocupante negocio

“El 27 de octubre de 2025, se informó al Ministerio de Energía y Minas que el proyecto continúa paralizado. También se solicitó información respecto a si la concesionaria (Hidroeléctrica América) ha presentado alguna solicitud de modificación de su Cronograma de Ejecución de Obras, dado que la POC (Puesta en Operación Comercial) prevista para el primero de mayo de 2026, no se cumpliría”, se indica en el reporte del Osinergmin.

Este hecho podría significar la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento de US$244,200 que el “Tío Johnny Yang” puso como parte del contrato de concesión, ya que, como indica Osinergmin, es improbable que el plazo de tres años. Yang requiere de una ampliación para la ejecución de la obra, de lo contrario perdería la inversión y afectaría su reputación ante su comunidad y el ICBC Perú Bank (Banco Industrial y Comercial de China), que respalda la carta de fiel cumplimiento.

“Durante la pandemia del Covid-19, en 2019, Yang convocó a poderosos empresarios de su comunidad para invertir en la hidroeléctrica. Había mucho dinero de por medio. Se sumaron varios inversionistas en el proyecto, quienes pensaban que se recuperarían del desastre de la pandemia con las ganancias de la hidroeléctrica. Pero han pasado tres años desde que se consiguió la concesión y no hay ningún beneficio. Hay preocupación en la comunidad”, expresó un empresario de la comunidad con conocimiento de los hechos.

“Los chinos con plata siempre buscan acercarse al poder político. ¡Siempre! Por eso, es bastante probable que la reunión en el chifa haya sido para que poner en marcha la hidroeléctrica de Pachachaca 2. Yang no va a dejar que se pierda tanto dinero de los fujianeses”, añadió la fuente.

La empresa Hidroeléctrica América, la que tiene la concesión de Pachachaca 2, cuenta como accionistas al “Tío Johnny” Zhihua Yang y a Quande Yang y Hongpin Li, empresarios conocidos en la comunidad. Testigos entrevistados por La República informaron que la noche del 26 de diciembre, Yang y Jerí cenaron en la reunión una variedad de platos como lenguado agridulce, chaufa especial, lasaña cantonesa, kailan al ajo, pachikay y pato pekinés. Y como postre, el famoso chintoy.

La República buscó varias veces al empresario Yang, pero respondieron que no estaba disponible para la prensa.

Jerí es un cliente conocido del chifa que suele reunirse con el empresario Zhihua. “El presidente siempre llegaba al chifa acompañado de una señorita, al parecer era su asistente. Le gustaba mucho el tamarindo, el chaufa especial, sumai y los enrollados de primavera”, relataron las fuentes. “Siempre come en los privados del restaurante, a veces con el ‘tío Johnny’. Se conocen de mucho antes. Jerí nunca paga porque Johnny invitaba todo”, añadieron.

Si el “Tío Johnny Yang” consigue una ampliación del plazo para iniciar las operaciones de la hidroeléctrica Pachachaca 2, se confirmará su enorme influencia sobre el presidente Jerí.

PUEDES VER: Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

Imperio Yang