Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

El incremento del caudal del río Utcubamba causó la erosión de una parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT) en el kilómetro 286, a altura de Pedro Ruiz. Esto ha ocasionado que la circulación de vehículos de pasajeros y de carga que salen de Chiclayo (Lambayeque) hacia la selva peruana y viceversa quede suspendida desde la madrugada de este viernes 16 de enero.

Decenas son los viajeros cuyos buses en los que se trasladaban han quedado varados en plena pista sin información de cuándo podrán retomar su camino. En tanto, otros permanecen en los terminales esperando que se pueda rehabilitar el pase y comprar un pasaje que los lleve a sus destinos; este es el caso de la señora Betty Chirinos, quien necesita llegar con urgencia a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI.

Una madre desesperada

Doña Betty fue encontrada sentada dentro del terminal Gacela de Chiclayo junto a su hijo mayor. Entre lágrimas, ella contó a La República que requería ir lo antes posible a Moyobamba (San Martín) para estar cerca de su otro hijo que había sido ingresado a UCI del hospital de esta localidad. Desesperada, esta adulta mayor clamó por opciones para viajar cuánto antes ante la imposibilidad de ir por la carretera FBT.

"No nos quieren vender pasajes porque la carretera se ha caído. Yo quiero ir a Moyobamba para estar con mi hijo. No puedo soportar estar aquí, lejos de mi hijo que está en UCI. Estamos viendo alguna ruta para hacer trasbordo y llegar, o en última opción tomar un vuelo. No sé qué hacer, estoy desesperada", relató la señora en una transmisión en vivo.

Incertidumbre por la situación de la carretera

Así como doña Betty Chirinos, son varios los pasajeros que tienen la necesidad de viajar a Moyobamba, Chachapoyas, Tarapoto, Nueva Cajamarca; Rioja u otra ciudad de la selva nororiental, pero no lo pueden hacer en estos momentos. En los terminales de buses existe un absoluto clima de incertidumbre, sin que nadie tenga información precisa de los plazos o planes para la recuperación de la transitabilidad.

Mientras esto sucede, la concesionaria vial Iirsa Norte informó en sus redes sociales que ha movilizado su maquinaria y personal a la zona del desplome de la carretera para comenzar a trabajar en la rehabilitación. Se espera que en el transcurso de las horas haya novedades sobre la situación.