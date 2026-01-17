HOYSuscripcion LR Focus

Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Sociedad

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

Luego de identificar un caso de acidosis metabólica y otros síntomas graves, la autoridad dispuso la actualización de advertencias sobre este medicamento. La Digemid reportó que las personas de 18 a 44 años presentaron el mayor número de reacciones adversas. 

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) lanzó la alerta sanitaria Nº 004- 2026 por el uso del paracetamol luego de recibir más de 2.600 alertas por posibles efectos secundarios en personas que tomaron este medicamento entre los años 2010 y 2025. El paracetamol es uno de los fármacos de mayor acceso en el país para bajar la fiebre y aliviar dolores leves o moderados, pero ahora está bajo observación por posibles riesgos cuando se usa por tiempos prolongados.

Según el informe, el grupo de personas de 18 a 44 años concentró la mayor cantidad de reacciones adversas tras el uso de productos que contenían el fármaco (n = 838; 45,6%). Se identificó un caso de un problema grave de salud que aumenta la acidez de la sangre, conocido como acidosis metabólica, el cual estuvo acompañado de otros efectos como dolor abdominal, somnolencia, estado confusional, hipertransaminasemia, hiperlactacidemia, sobredosis, alteraciones en la función hepática y reacción anafilactoide.

Además, se reportaron cuatro casos en los que las personas presentaron síntomas como dificultad para respirar, vómitos, mucho sueño, náuseas y cansancio extremo, señales que pueden estar relacionadas con la misma afección.

Alerta de la Digemid. Foto: Digemid.

PUEDES VER: Insulina retirada por Digemid por no cumplir estándar mínimo de calidad aún se distribuye en hospitales y farmacias del Perú

Cambios de la Digemid para el paracetamol

Ante este escenario, la Digemid dispuso la actualización de las contraindicaciones, advertencias, precauciones, interacciones y reacciones adversas en la ficha técnica de los productos con paracetamol, y recomendó a los profesionales de salud la suspensión inmediata del fármaco y una monitorización estrecha si identifican síntomas de acidosis metabólica en personas que lo hayan consumido durante un período prolongado o una combinación con flucloxacilina.

La autoridad sanitaria también advirtió a los pacientes y al público en general que el uso prolongado del paracetamol, o su consumo junto con el antibiótico flucloxacilina, puede causar esta afección. El riesgo es mayor en personas que ya tienen enfermedades graves, por lo que la institución recomendó especial cuidado y evitar la automedicación.

Según la alerta, los grupos más vulnerables son quienes padecen insuficiencia renal grave, sepsis (bacterias en la sangre), desnutrición o alcoholismo crónico. Los síntomas de esta condición pueden incluir dificultad intensa para respirar, respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos.

Ante la aparición de estas señales, la entidad recordó que cualquier sospecha de reacción adversa, tanto por profesionales de la salud como por los propios pacientes, debe ser reportada al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, a través del sistema NotiMed.

¿Qué es la acidosis metabólica?

La acidosis metabólica es una condición en la que el cuerpo puede aumentar la acidez en la sangre o cuando los riñones no logran eliminar la sustancia correctamente, lo que altera el equilibrio químico regular.

Esta situación puede ocurrir por diversas razones, como cuando los riñones no funcionan bien, algunas enfermedades como la diabetes sin control o en condiciones graves de salud que afectan el equilibrio normal del cuerpo. Si no se corrige, la afección puede provocar síntomas como respiración rápida y profunda, náuseas, confusión o cansancio, y en casos severos puede poner en riesgo la salud.

