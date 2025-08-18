Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

La UNMSM, ante las quejas de los estudiantes, anunció la desvinculación de Cubillas, quien impartía los cursos de Química General y Fisicoquímica en la FIGMMG. | Foto: composición LR/UNMSM/difusión

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia a una docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), identificada como Gina Cubillas Terceros, amenazando a sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica (FIGMMG) de la sede de Oyón con renunciar a los cursos que impartía si estos continuaban quejándose de sus inasistencias. "Si algo me entero que están haciendo en contra de su profesora [con relación a sí misma] yo (...) me lavo las manos, renuncio y les dejo la primera nota", se le oye decir en el material audiovisual.

Al respecto, la UNMSM emitió un comunicado en el que informó a los estudiantes afectados y a la comunidad universitaria de la Decana de América el despido de la docente involucrada, en el marco de "reafirmar el compromiso con los principios de respeto, integridad y excelencia académica".

UNMSM emitió comunicado acerca de docente Gina Cubillas Terceros, quien dictaba en la FIGMMG

"La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica informa a sus estudiantes de la Sede Oyón y a la comunidad universitaria lo siguiente", se lee al inicio del comunicado de esta universidad sobre el caso de la docente que amenazó a sus estudiantes.

Y es que en el pronunciamiento, la UNMSM señala que "ha decidido prescindir de los servicios de la docente Gina Pilar Cubillas Terceros en el dictado de los cursos de Química General y Fisicoquímica". En adición, la Decana de América, atribuye esta acción a "los reclamos formales presentados por los estudiantes que participaron en dichos cursos durante el semestre 2025 - I".

Profesora de la UNMSM, Gina Cubillas Terceros, afirmó conocer a la rectora de la Decana de América

En medio de las amenazas que realizó a sus estudiantes, la docente también señaló conocer a la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón Ruffner: "Me entero que algo va a venir contra mí, un papel, un documento, que ya me tienes hasta acá con eso, de verdad me retiro y se quedan sin profesor, y buscarán y buscarán y a ver si encontrarán, porque esta sede no va a cerrar, yo conozco a la rectora Jerí y me ha dicho que no se va a cerrar, ya me lo ha dicho".

Asimismo, Cubillas agregó que conoce a los amigos de la rectora y que "de repente me quedo a trabajar con ellos". Finalmente, la profesora insistió en sus amenazas: "Si yo me entero, ya hasta ahí no más con ustedes. Una más y yo me retiro, yo no necesito estar acá".

