HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

En un video, Gina Cubillas mencionó su relación con la rectora Jerí Ramón Ruffner, asegurando que su puesto no se vería afectado y que podría continuar trabajando con sus conocidos en la UNMSM.

La UNMSM, ante las quejas de los estudiantes, anunció la desvinculación de Cubillas, quien impartía los cursos de Química General y Fisicoquímica en la FIGMMG.
La UNMSM, ante las quejas de los estudiantes, anunció la desvinculación de Cubillas, quien impartía los cursos de Química General y Fisicoquímica en la FIGMMG. | Foto: composición LR/UNMSM/difusión

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia a una docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), identificada como Gina Cubillas Terceros, amenazando a sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica (FIGMMG) de la sede de Oyón con renunciar a los cursos que impartía si estos continuaban quejándose de sus inasistencias. "Si algo me entero que están haciendo en contra de su profesora [con relación a sí misma] yo (...) me lavo las manos, renuncio y les dejo la primera nota", se le oye decir en el material audiovisual.

Al respecto, la UNMSM emitió un comunicado en el que informó a los estudiantes afectados y a la comunidad universitaria de la Decana de América el despido de la docente involucrada, en el marco de "reafirmar el compromiso con los principios de respeto, integridad y excelencia académica".

larepublica.pe

PUEDES VER: Docentes de la UNMSM denuncian recorte de plazas para nombramiento: "Hay una especie de cálculo político"

lr.pe

UNMSM emitió comunicado acerca de docente Gina Cubillas Terceros, quien dictaba en la FIGMMG

"La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica informa a sus estudiantes de la Sede Oyón y a la comunidad universitaria lo siguiente", se lee al inicio del comunicado de esta universidad sobre el caso de la docente que amenazó a sus estudiantes.

Y es que en el pronunciamiento, la UNMSM señala que "ha decidido prescindir de los servicios de la docente Gina Pilar Cubillas Terceros en el dictado de los cursos de Química General y Fisicoquímica". En adición, la Decana de América, atribuye esta acción a "los reclamos formales presentados por los estudiantes que participaron en dichos cursos durante el semestre 2025 - I".

PUEDES VER: Profesor de la UNMSM lanza dura crítica a las academias por nivel de ingresantes a la universidad: "Están en nada"

lr.pe

Profesora de la UNMSM, Gina Cubillas Terceros, afirmó conocer a la rectora de la Decana de América

En medio de las amenazas que realizó a sus estudiantes, la docente también señaló conocer a la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón Ruffner: "Me entero que algo va a venir contra mí, un papel, un documento, que ya me tienes hasta acá con eso, de verdad me retiro y se quedan sin profesor, y buscarán y buscarán y a ver si encontrarán, porque esta sede no va a cerrar, yo conozco a la rectora Jerí y me ha dicho que no se va a cerrar, ya me lo ha dicho".

Asimismo, Cubillas agregó que conoce a los amigos de la rectora y que "de repente me quedo a trabajar con ellos". Finalmente, la profesora insistió en sus amenazas: "Si yo me entero, ya hasta ahí no más con ustedes. Una más y yo me retiro, yo no necesito estar acá".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

LEER MÁS
¿A punto de postular? Psicólogos de la UNMSM y de la PUCP revelan por qué es importante elegir bien tu carrera: "Puede causar problemas clínicos"

¿A punto de postular? Psicólogos de la UNMSM y de la PUCP revelan por qué es importante elegir bien tu carrera: "Puede causar problemas clínicos"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida: "Aún mis cuatro hijos me necesitan”

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,7 remeció hoy Lima, según IGP

Temblor de magnitud 3,7 remeció hoy Lima, según IGP

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Sociedad

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota