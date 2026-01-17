La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para este jueves 22 de enero el informe oral de la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, como parte del Procedimiento Disciplinario n. 061-2025. La audiencia será de forma presencial, se realizará ante el pleno de la JNJ y no podrá ser postergada.

Según la programación oficial, Espinoza contará con diez minutos para exponer su defensa. En caso de no intervenir directamente, podrá hacerlo a través de un abogado, sin que ello implique la suspensión o postergación de la audiencia. La sesión será transmitida en vivo por las plataformas de la JNJ y será registrada en video para que forme parte del expediente.

"La entrevista se realizará en el día señalado, a las 10:30 a.m. de forma presencial, en el auditorio institucional, en el distrito de San Isidro. Se le otorgará diez minutos para que la administrada pueda informar oralmente ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia", informó la Junta a través de una nota de prensa.

Horas antes de ese mismo día, la JNJ también tiene programada la entrevista pública de ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, como parte de un proceso constitucional distinto, pero igualmente clave para la conformación de la Junta de Fiscales Supremos.

Cabe resaltar que una eventual destitución de Delia Espinoza, sumada a una posible no ratificación de Pablo Sánchez, dejaría dos plazas vacantes en la Fiscalía Suprema, lo que permitiría a la JNJ iniciar procesos para el nombramiento de nuevos fiscales supremos.

María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), propuso destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema. Cabrera se basa en un informe que cuestiona su actuación por no reincorporar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El documento sostiene que la conducta de Espinoza debe analizarse dentro de un proceso disciplinario. Uno de los cargos en su contra dice: "Haber hecho caso omiso a lo ordenado mediante Resolución №° 231-2025-JNJ, que ordenaba que la señora Liz Patricia Benavides Vargas retome las funciones como Fiscal Suprema Titular, a lo que la denunciada no atendió, habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de Fiscal de la Nación". Según la JNJ, estos actos no deben considerarse de manera aislada, sino como parte de un patrón de conducta que habría afectado el funcionamiento de la Fiscalía.

El informe también resalta que la falta de convocatoria inmediata a la Junta de Fiscales Supremos forma parte de uno de los puntos centrales del proceso disciplinario. "Haberse rehusado a cumplir sus funciones como Fiscal Suprema, dado que ante la presencia de la señora Liz Patricia Benavides Vargas a la sede principal del Ministerio Público, en mérito a la Resolución N° 231-2025-JNJ, no sólo no procedió a recibirla, pese a lo que se declaraba en dicha resolución, sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos", se lee.

Finalmente, se le acusa de "haber instigado a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, el día lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde, a fin de que se constituyeran al Piso 9 de la Fiscalía de la Nación, y permanecieran por espacio 4 horas aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento a lo ordenado".

Defensa de Delia Espinoza

Delia Espinoza sostiene que no cometió ninguna falta y que sus decisiones se ajustaron al marco legal vigente. Afirma que no tenía competencia para restituir automáticamente a Patricia Benavides y que cualquier actuación debía seguir procedimientos institucionales claros y coordinados. Según su versión, no se trató de una decisión tomada por voluntad propia, sino del cumplimiento responsable de sus funciones ante un panorama complejo.

Espinoza asegura que actuó con cautela frente a una situación jurídica que, a su juicio, carecía de definición clara y requería una actuación institucional coordinada, no decisiones unilaterales. La fiscal suprema también rechaza haber desobedecido a la Junta.

Señala que en ningún momento desconoció las resoluciones del organismo y que su intención fue evitar conflictos dentro de la Fiscalía. Destaca que buscó preservar la institucionalidad y respetar todas las disposiciones.

Finalmente, Espinoza niega haber instigado al personal del Ministerio Público para no cumplir la orden. Aclara que no dio instrucciones para agrupar a los trabajadores ni interferir en decisiones. Afirma que los hechos del informe recibieron una interpretación parcial, por lo que pide que sus descargos se consideren en conjunto y que se respete el debido proceso antes de atribuirle responsabilidades disciplinarias.