Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

La propuesta señala que se beneficiarían alrededor de 86.000 peruanos y reduciría el impacto económico en el traslado de personas con discapacidad severa hacia servicios esenciales de salud y educación, que en muchos casos dependen de un cuidador.

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa
Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa | Foto: Difusión.

La congresista Jhakeline Ugarte presentó el proyecto de ley 13690/2025-CR, que busca modificar el artículo 20.4 de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. La referida norma, resaltando el problema de la accesibilidad en el transporte público terrestre, propone ampliar el derecho al pase libre hacia los acompañantes de las personas con discapacidad severa

Actualmente, este beneficio en el pasaje solo se aplica a los peruanos inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), pese a que en muchos casos el desplazamiento depende necesariamente de un cuidador.

Proyecto de ley 13690/2025-CR. Foto: Congreso de la República.

Proyecto de ley 13690/2025-CR. Foto: Congreso de la República.

Proyecto beneficiaría a 86.000 personas, según la norma

El proyecto de ley señala que el no reconocer el pase libre a los acompañantes de las personas con discapacidad severa en la práctica deriva en un incremento en los costos del traslado hacia servicios esenciales como salud, educación, rehabilitación, trámites administrativos y actividades comunitarias.

En ese sentido, refiere que el objetivo de la medida es reducir la presión económica sobre esta población que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, gana en promedio S/503 menos que los peruanos que no padecen estas dificultades a nivel nacional.

Además, el 84.6% de la población discapacitada trabaja en el sector informal, sin beneficios ni estabilidad. De acuerdo con datos del Conadis, citados en la iniciativa, en 2024 se registraron 42.990 personas con discapacidad severa, de las cuales 24.656 fueron hombres y 18.334 fueron mujeres. De aprobarse la norma, la congresista estima que el pasaje gratis en el transporte urbano e interurbano se extendería hacia alrededor de 86.000 ciudadanos, de los que 43.000 (quienes padecen discapacidad severa) ya cuentan con esta ayuda económica.

Referencias de la iniciativa en Argentina y Paraguay

La congresista agregó como referencia en su proyecto de ley la situación en Argentina, Paraguay, Escocia, Alemania y Australia, que cuentan con marcos normativos que exoneran del pago de pasaje al acompañante en casos de necesidad documentada o discapacidad visual.

Por su parte, en Brasil, este beneficio se garantiza a través de ordenanzas que solicitan la comprobación de la situación económica y médica de la indispensabilidad del acompañante para el desplazamiento del beneficiario. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad

