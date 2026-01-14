¿Feriado por el 491 Aniversario de Lima? Revisa si el 17 o 18 de enero serán días no laborable
El Perú contará en 2026 con 16 feriados confirmados, y muchos se preguntan si dentro de la lista están incluidos los días 17 y 18 de enero por el aniversario de la 'Ciudad de los Reyes'.
Este 18 de enero, Lima se viste de gala para celebrar sus 491 años de fundación. Como todos los años habrá grandes celebraciones, pero hay una duda que surge entre los ciudadanos, quienes desean festejar a lo grande este evento. ¿Será declarado feriado los días 17 y 18 del presente mes?
En el Perú, el calendario de feriados se determina a partir de disposiciones oficiales emitidas por las autoridades competentes y difundidas en los canales del Estado. Para el año 2026, dicho esquema ya se encuentra definido conforme a la normativa vigente. En ese marco, surge la duda sobre si los días anteriormente mencionados figuran dentro de las fechas reconocidas como feriado o día no laborable a nivel nacional o local.
¿Será feriado o día no laborable el 17 y 18 de enero?
El 2026 cuenta con un total de 16 feriados nacionales ya confirmados, de acuerdo con información del diario oficial El Peruano. Sin embargo, dentro de estos feriados no están incluidos el 17 y 18 de enero. Pese a tratarse de una fecha con valor histórico para la capital, el calendario no contempla ninguna suspensión de labores ni de clases, por lo que las jornadas para estas fechas se cumplirán de manera habitual.
Tanto los vecinos como quienes trabajan en la capital deberán seguir con sus labores de forma normal.
Listado completo de feriados aprobados por el gobierno para el 2026
Para este 2026, el Estado peruano estableció 16 días feriados a nivel nacional. Estas fechas alcanzan a trabajadores del sector público y privado, así como a los centros educativos, que detienen sus actividades. Al ser descansos pagados, facilitan la planificación del tiempo libre, ya sea para trámites personales, viajes cortos o reuniones familiares a lo largo del año.
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.