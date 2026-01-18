Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: horario y canal de TV para ver partido de hoy

VER Alianza Lima vs Colo-Colo EN VIVO | Los blanquiazules y el Cacique se enfrentarán este domingo 18 de enero por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata 2026. El cotejo tendrá lugar en el estadio Parque Viera, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

El desempeño del equipo comandado por Pablo Guede fue muy cuestionado durante su participación en el torneo internacional, pues cayeron ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe. Es probable que contra los chilenos se pueda ver el equipo titular para la Liga 1 y Copa Libertadores.

Banner del Alianza Lima vs Colo-Colo. Foto: Alianza Lima.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo?

En suelo peruano, el amistoso Alianza Lima vs Colo Colo por el torneo internacional Serie Río de La Plata iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

No habrá transmisión por TV del Alianza Lima y Colo-Colo, debido a que ningún canal lo emitirá. Sin embargo, el encuentro podrá verse vía streaming en Disney Plus, que con su Plan Premium tiene en exclusiva todos los duelos de la Serie Río de La Plata para Sudamérica.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Colo-Colo por internet?

La cobertura del Alianza Lima vs Colo-Colo por internet se podrá seguir en la web de La República, donde encontrarás el minuto a minuto con todos los goles y las incidencias del compromiso.

Alineaciones Alianza Lima vs Colo-Colo: posibles formaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero. Colo-Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

Pronóstico de Alianza Lima vs Colo Colo

El combinado sureño parte con cierta ventaja sobre Alianza Lima en las cuotas que ofrecen las casas de apuestas.

Betano: gana Alianza Lima (3,25), empate (3,20), gana Colo Colo (2,18)

1XBet: gana Alianza Lima (3,22), empate (3,15), gana Colo Colo (2,12)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,20), gana Colo Colo (2,15)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,20), gana Colo Colo (2,14).

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido Alianza Lima vs Colo-Colo se desarrollará en el estadio Parque Viera, ubicado en la ciudad de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 8.000 espectadores.