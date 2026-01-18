HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: horario y canal de TV para ver partido de hoy

Los íntimos buscarán despedirse de la Serie Río de La Plata con una victoria. Sigue AQUÍ la transmisión del amistoso Alianza Lima vs Colo Colo online gratis.

Alianza Lima y Colo-Colo se enfrentarán en la ciudad de Montevideo. Foto: composición LR/Omar Neyra.
Alianza Lima y Colo-Colo se enfrentarán en la ciudad de Montevideo. Foto: composición LR/Omar Neyra.

VER Alianza Lima vs Colo-Colo EN VIVO | Los blanquiazules y el Cacique se enfrentarán este domingo 18 de enero por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata 2026. El cotejo tendrá lugar en el estadio Parque Viera, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

El desempeño del equipo comandado por Pablo Guede fue muy cuestionado durante su participación en el torneo internacional, pues cayeron ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe. Es probable que contra los chilenos se pueda ver el equipo titular para la Liga 1 y Copa Libertadores.

Banner del Alianza Lima vs Colo-Colo. Foto: Alianza Lima.

Banner del Alianza Lima vs Colo-Colo. Foto: Alianza Lima.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT, con Hernán Barcos, por la Tarde Cajacha 2026?

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo?

En suelo peruano, el amistoso Alianza Lima vs Colo Colo por el torneo internacional Serie Río de La Plata iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

No habrá transmisión por TV del Alianza Lima y Colo-Colo, debido a que ningún canal lo emitirá. Sin embargo, el encuentro podrá verse vía streaming en Disney Plus, que con su Plan Premium tiene en exclusiva todos los duelos de la Serie Río de La Plata para Sudamérica.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Colo-Colo por internet?

La cobertura del Alianza Lima vs Colo-Colo por internet se podrá seguir en la web de La República, donde encontrarás el minuto a minuto con todos los goles y las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: 'Me criaron con capacidad de sufrir'

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima vs Colo-Colo: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.
  • Colo-Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

Pronóstico de Alianza Lima vs Colo Colo

El combinado sureño parte con cierta ventaja sobre Alianza Lima en las cuotas que ofrecen las casas de apuestas.

  • Betano: gana Alianza Lima (3,25), empate (3,20), gana Colo Colo (2,18)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (3,22), empate (3,15), gana Colo Colo (2,12)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,20), gana Colo Colo (2,15)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,20), gana Colo Colo (2,14). 

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido Alianza Lima vs Colo-Colo se desarrollará en el estadio Parque Viera, ubicado en la ciudad de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 8.000 espectadores.

Notas relacionadas
[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

LEER MÁS
Walter Ibánez revela todas las carencias que vivió durante su etapa en Alianza Lima: "Supe querer la camiseta"

Walter Ibánez revela todas las carencias que vivió durante su etapa en Alianza Lima: "Supe querer la camiseta"

LEER MÁS
Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo al amistoso por la Noche Blanquiazul: "Será un partido complicado"

Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo al amistoso por la Noche Blanquiazul: "Será un partido complicado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

LEER MÁS
¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT, con Hernán Barcos, por la Tarde Cajacha 2026?

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT, con Hernán Barcos, por la Tarde Cajacha 2026?

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo recordó la histórica noche ante Universitario por la Copa Libertadores: "A ellos no le salió nada"

DT de 2 de Mayo recordó la histórica noche ante Universitario por la Copa Libertadores: "A ellos no le salió nada"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Deportes

Edison Flores deja pretemporada de Universitario por inesperado viaje a Estados Unidos: "Ha pedido un permiso especial"

Bassco Soyer sigue en racha: volvió a marcar con Gil Vicente sub-23 y es el goleador peruano en el extranjero este 2026

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025