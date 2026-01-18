Durante el concierto de Bad Bunny en Lima, Angeline Carlier denunció haber sido agredida y hostigada por un asistente, lo cual generó reacciones sobre la violencia de género en eventos públicos. | Composición LR

Durante el concierto de Bad Bunny en Lima, Angeline Carlier denunció haber sido agredida y hostigada por un asistente, lo cual generó reacciones sobre la violencia de género en eventos públicos. | Composición LR

Durante el concierto de Bad Bunny en Lima, una joven denunció haber sido víctima de insultos, hostigamiento y agresión por parte de otro asistente dentro del Estadio Nacional. El hecho fue difundido a través de redes sociales y generó una ola de reacciones en torno a la violencia de género y la falta de garantías para las mujeres en espacios públicos concurridos.

La afectada, Angeline Carlier —conocida en redes sociales como Angikitty— relató que acudió sola al evento con la intención de disfrutar del espectáculo, pero terminó siendo víctima de ataques verbales y físicos por parte de un desconocido debido a su apariencia. Aunque inicialmente ella afirmó que se trataba de un grupo de personas, posteriormente descartó que hayan sido múltiples agresores: ''Solo hay un responsable''.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Tras la difusión del caso, usuarios identificaron al presunto atacante y sus acompañantes y comenzaron a circular sus datos en redes sociales. El principal agraviante sería Nicolás Dorrego. Él y los otros implicados cerraron sus cuentas, aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial ni se ha informado sobre una denuncia formal ante las autoridades.

Joven habría sido agredida físicamente y verbalmente

En uno de los videos que difundió en TikTok, la joven narró lo ocurrido visiblemente afectada: “Acabo de vivir una agresión física de parte de estos dos hombres, me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble, que por qué estoy aquí si ocupo espacio… Me pusieron la mano encima como si fuera un animal. Ni siquiera a un animal se le trata así”, expresó.

Según su testimonio, la situación se agravó cuando otras personas presentes minimizaron lo ocurrido y defendieron a los agresores, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad. La joven señaló que se sintió sola y desprotegida en un espacio que debía ser seguro.

Entre lágrimas, Angeline reflexionó sobre el trasfondo discriminatorio del ataque: “He venido a disfrutar de mi concierto, no he venido a esperar que me falten el respeto. Ese es el precio de ser una mujer con sobrepeso. Porque soy una mujer con sobrepeso y no tengo sentimientos, y no tengo voz solo porque no soy delgada, porque no soy blanca”, manifestó.

La creadora de contenido afirmó que lo vivido opacó su experiencia en el concierto: ''Este es el recuerdo que me llevo, una noche de agresión, de abuso y de humillación. Perdónenme por mostrarme así, pero hoy fui víctima de estos sujetos y yo no me voy a quedar callada… Me duele mucho que esto me esté pasando y más hoy que se suponía que era una fecha especial''.

Confrontación con presunto agresor quedó registrada en vídeo

Angeline también contó que intentó enfrentar a los jóvenes y exigir explicaciones. Sin embargo, lejos de obtener una disculpa, recibió nuevos insultos. “Tú me has jalado el cabello sin mi consentimiento, tú me has faltado el respeto (…) me dijo: ‘Yo nunca te he jalado el cabello, estás loca, ¿cómo te voy a hacer eso si ni te conozco? Me das asco’”, relató.

La presunta agraviada aseguró que uno de los acompañantes de Dorrego reconoció lo ocurrido. “Uno de sus amigos le increpó y le dijo: ‘Hermano, yo te he visto cómo la has estado molestando desde que llegaste’”, señaló. Pese a ello, la joven no recibió apoyo inmediato por parte del entorno ni del personal del recinto. Posteriormente, decidió exponer el caso en TikTok como una forma de denuncia pública.

Horas más tarde, ella anunció que su hermano acudió al concierto para acompañarla y que ya se encontraba en casa. Además, agradeció a las personas por sus comentarios de apoyo y preocupación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.