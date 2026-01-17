HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     
Política

Gobierno de José Jerí extiende estado de emergencia en Lima y Callao

El Ejecutivo vuelve a recurrir al régimen excepcional y prorroga por 30 días la medida que restringe derechos fundamentales en la capital y el primer puerto, en medio del avance de la criminalidad y sin presentar un balance público de resultados.

Jerí extiende el estado de emergencia sin dar resultados de su gestión frente al incremento de la criminalidad Foto: Silvana Quiñonez / LR
Jerí extiende el estado de emergencia sin dar resultados de su gestión frente al incremento de la criminalidad Foto: Silvana Quiñonez / LR

El Gobierno de José Jerí dispuso la prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima y el Callao, una decisión adoptada por el Consejo de Ministros que mantiene la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y prolonga la suspensión de derechos constitucionales en las principales ciudades del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida se enmarca en la estrategia oficial contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, aunque el Ejecutivo no informó sobre evaluaciones públicas que permitan medir el impacto real de las sucesivas ampliaciones del régimen excepcional en la reducción de la violencia.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

lr.pe

El decreto supremo también extiende el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en Trujillo y Virú, en La Libertad, regiones que el propio Gobierno reconoce como escenarios de alta incidencia delictiva.

Con esta decisión, el Ejecutivo vuelve a apostar por la restricción de libertades como respuesta central frente al avance del crimen, sin detallar nuevas políticas estructurales ni cambios en la estrategia de seguridad que acompañen la prolongación de estas medidas extraordinarias.

PUEDES VER: José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

lr.pe

Restricción de derechos y control militar en las calles

La prórroga dispone la suspensión de derechos vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito, conforme al artículo 137 de la Constitución, lo que mantiene a Lima y el Callao bajo un régimen de excepción.

El control del orden interno continúa en manos de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervienen en patrullajes y operativos en zonas definidas por el propio Estado a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Además, el decreto señala que se reforzarán las medidas excepcionales en seguridad e inteligencia, así como el control penitenciario y territorial, sin precisar cambios sustantivos respecto a las disposiciones ya vigentes durante anteriores ampliaciones del estado de emergencia decretadas por el Gobierno de José Jerí.

Notas relacionadas
José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

LEER MÁS
José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: José Luna y César Acuña gastan más de S/599 mil en publicidad en Facebook

Elecciones 2026: José Luna y César Acuña gastan más de S/599 mil en publicidad en Facebook

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Periodistas de Huaraz a Absalón Vásquez: “¿Por qué no paga la deuda de S/1 millón?”

Periodistas de Huaraz a Absalón Vásquez: “¿Por qué no paga la deuda de S/1 millón?”

LEER MÁS
Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

LEER MÁS
TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025