Gobierno de José Jerí extiende estado de emergencia en Lima y Callao

Jerí extiende el estado de emergencia sin dar resultados de su gestión frente al incremento de la criminalidad Foto: Silvana Quiñonez / LR

El Gobierno de José Jerí dispuso la prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima y el Callao, una decisión adoptada por el Consejo de Ministros que mantiene la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y prolonga la suspensión de derechos constitucionales en las principales ciudades del país.

La medida se enmarca en la estrategia oficial contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, aunque el Ejecutivo no informó sobre evaluaciones públicas que permitan medir el impacto real de las sucesivas ampliaciones del régimen excepcional en la reducción de la violencia.

El decreto supremo también extiende el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en Trujillo y Virú, en La Libertad, regiones que el propio Gobierno reconoce como escenarios de alta incidencia delictiva.

Con esta decisión, el Ejecutivo vuelve a apostar por la restricción de libertades como respuesta central frente al avance del crimen, sin detallar nuevas políticas estructurales ni cambios en la estrategia de seguridad que acompañen la prolongación de estas medidas extraordinarias.

Restricción de derechos y control militar en las calles

La prórroga dispone la suspensión de derechos vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito, conforme al artículo 137 de la Constitución, lo que mantiene a Lima y el Callao bajo un régimen de excepción.

El control del orden interno continúa en manos de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervienen en patrullajes y operativos en zonas definidas por el propio Estado a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Además, el decreto señala que se reforzarán las medidas excepcionales en seguridad e inteligencia, así como el control penitenciario y territorial, sin precisar cambios sustantivos respecto a las disposiciones ya vigentes durante anteriores ampliaciones del estado de emergencia decretadas por el Gobierno de José Jerí.