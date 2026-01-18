La crisis en EsSalud vuelve a trasladarse a las calles. Los trabajadores del Seguro Social han anunciado una nueva movilización nacional para este 20 de enero de 2026, en la que denunciarán lo que consideran una grave crisis institucional provocada por la politización de los cargos directivos, una gestión deficiente y trabas burocráticas que afectan directamente la atención de 13 millones de asegurados.

La medida es impulsada por la Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud (FED CUT), una de las organizaciones sindicales más representativas de EsSalud, que agrupa a 23.600 trabajadores a nivel nacional, según sus representantes. De acuerdo al gremio, la protesta no responde a demandas salariales ni laborales, sino a la defensa del Seguro Social como institución pública y al derecho a la salud de millones de ciudadanos. "Partiremos del Campo de Marte a las 8:00 a.m., pasaremos por el Ministerio de Trabajo y llegaremos a EsSalud", anunció el gremio.

"El problema no es económico, es de gestión"

De acuerdo con Ángel Dionicio Ortega, secretario de Defensa de la FED CUT, el problema de EsSalud no radica en la falta de recursos económicos; la raíz del problema está en decisiones administrativas ineficientes y en la designación de funcionarios sin el perfil técnico adecuado. “Económicamente, EsSalud hoy tiene ingresos que han mejorado sustancialmente. El problema no es económico, el problema es de gestión”, señaló en entrevista con La República.

Asimismo, afirmó que uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores es la politización de los cargos dentro de la institución. Ortega advirtió que muchos gerentes y directores de redes no responderían a criterios técnicos, sino a intereses partidarios. “Más parece que están puestos por bancadas políticas. Eso ha convertido a EsSalud en un caos”, afirmó.

Trabajadores de EsSalud anuncian movilizacion para este 20 de enero y denuncian politización. Foto: FED CUT

Otro punto crítico señalado por el gremio es un "excesivo trámite burocrático para la compra de medicamentos", equipos y ambulancias. El dirigente explicó que los procesos de licitación suelen entrampase por impugnaciones constantes, lo que retrasa el abastecimiento y obliga a compras de emergencia que no resuelven el problema de fondo: “Existe un proceso regular de compra que pasa por una licitación. En ese proceso, entre postor y postor siempre se generan conflictos. Un postor no está de acuerdo con algún requisito, impugna, luego vienen más impugnaciones y el proceso se cae una y otra vez. Esto obliga a que los responsables del área recurran a compras directas solo para salir del apuro, pero sin dar una solución efectiva".

“Se le traslada el presupuesto a los gestores, pero muchas veces lo primero que hacen es remodelar el lugar donde ellos van a hacer gestión, antes que garantizar medicamentos para los pacientes. Eso es inaudito”, agregó Ortega, quien también cuestionó que no se haya construido ningún hospital en los últimos años pese a ese argumento recurrente.

Demandas incumplidas y compromisos postergados

La movilización del 20 de enero se suma a protestas previas realizadas en 2025, cuando los sindicatos solicitaron un trabajo tripartito entre el Ejecutivo, el Legislativo y los representantes de los trabajadores. Entre los pedidos estuvo la realización de un pleno del Congreso exclusivo sobre la problemática de EsSalud y la revisión de proyectos de ley que impactan financieramente a la institución.

Ortega recordó que el actual presidente de la República, José Jerí, cuando era congresista y presidente del Congreso, se comprometió a impulsar ese debate. “A la fecha no se ha dado. Hemos cursado documentos a distintas autoridades y no hemos tenido respuestas concretas”, indicó.

Propuesta de decreto de urgencia y llamado al Ejecutivo

Frente a este escenario, los trabajadores plantean que se emita un decreto de urgencia que permita, de manera excepcional y temporal, "agilizar los procesos de compra y reducir la burocracia para cerrar la brecha de desabastecimiento". Esta propuesta ha sido presentada a la alta dirección de EsSalud y al Ministerio de Trabajo, sector al que está adscrita la institución.

“Hemos tenido una aceptación verbal, pero para nosotros eso no es suficiente. Necesitamos ver documentos concretos, un proyecto de decreto que se eleve al Ejecutivo”, remarcó el dirigente sindical.

La FED CUT ha extendido la convocatoria no solo a los trabajadores sindicalizados, sino también a todo el personal de EsSalud, a los asegurados y a la sociedad civil. Ortega enfatizó que la protesta busca defender el Seguro Social como institución. “No buscamos aumento, no buscamos beneficios. Estamos defendiendo una institución fundamental para el país y para Latinoamérica”, afirmó.

Finalmente, advirtió que, de mantenerse la politización y la mala gestión, los asegurados se enfrentan a un riesgo mayor. “Esta institución no va a desaparecer por falta de dinero, sino por una mala gestión. Y eso es lo que queremos erradicar”, concluyó.

