Ingeniero electrónico de la UNMSM, hizo un doctorado en EE. UU. y hoy ocupa un importante puesto en la NASA: "Es muy enriquecedor"

Por Marco Carrasco

La historia de Rodolfo Ledesma es un claro ejemplo del impacto que puede lograr el talento formado en las aulas de una universidad pública peruana, cuando se combina con perseverancia y una sólida vocación científica. Ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Rodolfo continuó su desarrollo profesional en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica en Binghamton University y un doctorado en University of Virginia.

Actualmente, Rodolfo se desempeña como Senior Research Scientist con Analytical Mechanics Associates, Inc. (AMA) en el NASA Langley Research Center (Virginia, EE.UU.). En este rol, participa activamente en investigaciones de vanguardia relacionadas con el desarrollo de materiales compuestos aeroespaciales, aplicando tecnologías láser, instrumentación avanzada y aprendizaje automático, incluyendo aplicaciones de visión por computadora. Su experiencia profesional integra conocimientos especializados en ingeniería electrónica, ciencias de los materiales e inteligencia artificial aplicada, con un enfoque principal en la innovación tecnológica de alto nivel. Rodolfo es titular de dos patentes en EE.UU., resultado de su trabajo en colaboración con la NASA.

Conversamos con Rodolfo para conocer su camino desde San Marcos hasta la NASA, su visión sobre la ciencia y la ingeniería en el Perú, y sus aprendizajes en entornos internacionales.

Rodolfo, cuéntanos cómo fue tu camino desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta iniciar una carrera internacional en ciencia e ingeniería

— Mi camino en la ciencia y la ingeniería realmente comenzó con mi ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para estudiar Ingeniería Electrónica. La UNMSM me proporcionó una base educativa sólida, dándome las enseñanzas y los fundamentos esenciales que necesitaba para mi futuro, ya fuera en la academia o en la industria. Recuerdo que la formación allí era muy rigurosa, pero eso me preparó para enfrentar los desafíos que encontraría más adelante. No solo adquirí conocimientos técnicos, sino también habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que son cruciales en cualquier carrera. Además, la experiencia de estudiar en una universidad pública como San Marcos me enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia. Fue un ambiente donde aprendí a buscar soluciones creativas con los recursos disponibles, una habilidad que me ha servido enormemente a lo largo de mi carrera. En retrospectiva, veo que la UNMSM me dio las alas para creer en mis capacidades y aspirar a más en el campo de la ingeniería

Foto: cortesía Rodolfo Ledesma

¿Cómo fue tu experiencia de estudios de posgrado en Estados Unidos? ¿Hubo algún momento clave o decisión que marcó el inicio de este recorrido internacional?

— Mi experiencia de estudios de posgrado en Estados Unidos fue, sin duda, muy exigente pero también increíblemente enriquecedora. El nivel académico y de investigación en las universidades estadounidenses es alto, lo que me obligó a esforzarme al máximo. Estudiar en un ambiente diverso, con estudiantes de diferentes países, me permitió apreciar aún más mis raíces y lo que había aprendido en Perú. Además, me expuso a nuevas perspectivas y formas de pensar, lo cual amplió mi visión del mundo y de mi propio campo de estudios. Enfrenté muchos desafíos, pero aprendí que siempre hay soluciones para los obstáculos.

Un momento clave que definió mi decisión de seguir una carrera internacional fue la oportunidad de involucrarme en investigación y trabajar en proyectos innovadores en ciencia y tecnología. Estos abarcaban el diseño de circuitos integrados, redes de computadoras e instrumentación, campos que en el Perú aún no se exploraban en profundidad, a diferencia de países como Estados Unidos, donde ya estaban más desarrollados. Tras graduarme de la UNMSM, tuve la valiosa oportunidad de realizar una maestría en Ingeniería Eléctrica en Binghamton University. Después de culminar esos estudios, trabajé brevemente en tecnología de la información. Sin embargo, mi verdadera vocación siempre fue la investigación, lo que me impulsó a postularme al programa de doctorado (Ph.D.) en la University of Virginia. Este programa doctoral me permitió trabajar en el Advanced Composites Project (ACP), el cual financió mis estudios de investigación bajo un fellowship de la NASA y socios de la industria aeroespacial. Este proyecto marcó el inicio de mi carrera en materiales aeroespaciales, desarrollo de instrumentación científica, análisis de datos y aprendizaje automático. Sin duda, fue un punto de inflexión que me permitió combinar mi profunda pasión por la investigación con la emocionante oportunidad de trabajar en la vanguardia del conocimiento.

Actualmente, trabajas en el NASA Langley Research Center, donde colaboras en líneas de investigación de alta tecnología. ¿Qué aspectos de tu trabajo actual te resultan más retadores o estimulantes?

— En mi trabajo en la NASA, encuentro que lo más retador y a la vez estimulante es la necesidad constante de innovar en la aplicación de tecnologías de punta. Participar en la investigación y desarrollo de materiales compuestos aeroespaciales, utilizando láseres, instrumentación avanzada y aprendizaje automático, me exige resolver problemas complejos y buscar soluciones creativas continuamente. La colaboración con equipos multidisciplinarios es otro aspecto clave; integrar mis conocimientos de ingeniería electrónica, ciencias de los materiales e inteligencia artificial para lograr avances significativos en este campo es un desafío que me apasiona. Además, la naturaleza interdisciplinaria de mi trabajo me impulsa a mantenerme siempre actualizado en diversas áreas del conocimiento, lo cual es muy enriquecedor.

Muchos jóvenes peruanos sueñan con desarrollarse profesionalmente en ciencia y tecnología fuera del país. ¿Qué aprendizajes clave te dejó tu formación en el Perú y qué crees que podría potenciar aún más el talento científico nacional?

— Mi formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos me proporcionó una base sólida en ingeniería electrónica, que considero fundamental para mi desarrollo posterior. Los fundamentos teóricos y prácticos que adquirí allí fueron cruciales para mis estudios de posgrado y mi carrera en la NASA. Para potenciar aún más el talento científico en el Perú, creo que es esencial, además de una educación de alta calidad, brindar a los jóvenes investigadores acceso a oportunidades de investigación de vanguardia, fomentar la colaboración entre la academia, la industria y otros centros de investigación, y promover una cultura de innovación y emprendimiento científico. Es vital que los jóvenes tengan la oportunidad de involucrarse en proyectos retadores y de alto impacto desde etapas tempranas de su formación.

Finalmente, ¿cómo te gustaría contribuir en el futuro con la comunidad científica o académica del Perú? ¿Ves oportunidades de colaboración desde tu experiencia internacional?

— Definitivamente, me entusiasma la idea de contribuir activamente con la comunidad científica y académica del Perú. Desde mi experiencia en la NASA, podría aportar mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, el establecimiento de colaboraciones en proyectos de investigación mutuamente beneficiosos, y la mentoría de jóvenes científicos e ingenieros peruanos. Veo grandes oportunidades para facilitar la transferencia de tecnología y el desarrollo de proyectos conjuntos entre instituciones peruanas e internacionales, especialmente en áreas como la ciencia de materiales, la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería y la investigación aeroespacial. En efecto, sería sumamente gratificante contribuir al avance científico y tecnológico en el país dentro de mis campos de especialidad; ser partícipe de este progreso sería un gran honor.

*Marco Carrasco es un economista peruano especializado en desarrollo internacional, estudios asiáticos y economía del comportamiento. Ha estudiado en la Universidad de Harvard y la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona, y ha laborado para organismos como la OEA, OIT, UNICEF y consultoras en EE.UU. y China. Fue parte del equipo ganador global del NASA Space Apps Challenge 2020 y desde 2021 es Líder Local del evento en Lima. En 2022, fue seleccionado como Joven Académico para el Encuentro de Premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Colabora con diversos medios nacionales e internacionales.

*Este artículo no está auspiciado ni respaldado por la NASA ni ninguna de sus entidades asociadas. Las opiniones y contenido expresados son exclusivamente del autor del artículo y su entrevistado.