Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este domingo 18 de enero, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 18 de enero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

Lee el horóscopo de hoy, 18 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 18 de enero. | Foto: La República

Los astros traen este domingo 18 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 18 de enero?

  • Aries: No tomes decisiones radicales, aún menos si están basadas en alguna herida emocional. Es el momento de identificar de dónde vienes esas pulsiones y sanarlas para vivir en paz y armonía.
  • Tauro: Este día será de descanso, pero también de evaluación de proyectos. Cada vez tomas más en cuenta la posibilidad de iniciar negocios o una etapa académica nueva que cambie tu vida profesional.
  • Géminis: Cuidado con decir una media verdad. Si bien salvarías el momento, luego tendrás que sostenerla con nuevas mentiras cuando enfrentes interrogatorios más exhaustivos. Sé transparente.
  • Cáncer: Tienes muchos pendientes domésticos que no se atendieron a lo largo de la semana. Esto no te permitirá descansar como lo tenías previsto. No obstante, tener todo en orden te dará tranquilidad.
  • Leo: Estás por iniciar la semana y no has supervisado el detalle de algunas gestiones que estás por entregar. Es mejor que aproveches las horas del día para revisar, encontrarás pendientes por corregir.
  • Virgo: No puedes aislarte y solo escuchar esos pensamientos que te dictan cosas negativas. Hoy rompe con este comportamiento y acércate a tus amistades. Necesitas hablar y recibir apoyo emocional.
  • Libra: En horas de la tarde tendrás un almuerzo con amigos o familiares que aprecias mucho. La atención y el cariño que recibirás te hará muy bien. Evita pasar por tiendas o comprar cosas innecesarias.
  • Escorpio: El rechazo que sientes por tu pareja tiene origen en todos los conflictos que han surgido últimamente. Detente a evaluar con calma esta situación y plantea soluciones para evitar alejamientos.
  • Sagitario: Tu energía será desbordante, esto te permitirá atender todo lo pendiente con gran rapidez y concentración. Ahora te valoras más y no permitirás que se acerque gente que no vale la pena.
  • Capricornio: Es posible que te sorprenda los comentarios o las acciones de una persona que parecía no tener ningún reproche o conflicto contigo. Mantén la calma, luego podrás aclararlo todo.
  • Acuario: No regreses a esa actitud que antes te ha traído tantos problemas. Ahora estás en otro tiempo y en otra etapa de tu vida. Actúa desde la reflexión y la madurez, luego todo lo podrás manejar.
  • Piscis: Estar a solas hoy es lo mejor que te puede pasar. Hace días necesitabas apagar cualquier ruido externo para poder escucharte y darte cuenta qué es lo que realmente deseas. Luego decidirás.
