Bad Bunny en Lima 2026: primer concierto EN VIVO hoy en el Estadio Nacional

Fans hacen largas filas desde temprano y redes explotan con la emoción por el show de Bad Bunny en la capital.

Bad Bunny dará su concierto en Lima este 16 de enero.
Bad Bunny dará su concierto en Lima este 16 de enero.

La llegada de Bad Bunny al Perú ha generado gran expectativa. El artista puertorriqueño ofrecerá su esperado concierto los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional, dentro de su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos'. Desde horas tempranas, los fanáticos se acercaron para asegurar un lugar y vivir el show en primera fila.

Las redes sociales se han llenado de publicaciones sobre la previa del evento. Fotografías y videos muestran la emoción que se respira alrededor del estadio, mientras cientos de personas esperan ansiosas la apertura de las puertas.

Recomendaciones para el concierto de Bad Bunny

La producción del evento informó que las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4 p.m. Asimismo, recomendaron a los asistentes llegar con antelación para evitar aglomeraciones y asegurar un ingreso ordenado.

Este regreso a Lima marca la primera presentación del artista desde su exitosa fecha en 2022. Los asistentes disfrutarán de un show único, con un despliegue de luces, escenografía y coreografías que han caracterizado al intérprete en su tour internacional.

Furor por productos alusivos a Bad Bunny antes del concierto

A pocas horas del primer show, los alrededores del Estadio Nacional se transformaron en un mercado improvisado. Vendedores ofrecen una amplia gama de artículos inspirados en Bad Bunny, desde camisetas hasta sombreros y accesorios icónicos del cantante.

Entre los objetos más demandados se encuentra el sombrero de paja conocido como la “pava puertorriqueña”, usado por el artista en la Met Gala, que se vende a 40 soles. También las camisetas oficiales y lentes de sol con los colores característicos del intérprete se han vuelto tendencia, especialmente los modelos rojos, vendidos a 20 soles.

