José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

José Jerí usó en diciembre el máximo monto en comida de todo el 2025. Foto: composición LR

De acuerdo con datos de transparencia del OSCE y el SEACE, el gasto en alimentación del Despacho Presidencial alcanzó cifras históricas en diciembre de 2025 bajo la gestión de José Jerí Oré. Con una inversión total de S/270 mil en dicho mes, la administración interina sobrepasó los montos reportados previamente por Dina Boluarte, estableciendo un ritmo de gasto cotidiano de S/8.700 soles en el rubro de comidas.

El informe, difundido originalmente por el ingeniero Juan Carbajal, revela una tendencia al alza desde que Jerí asumió el mando en octubre de 2025. Mientras que en octubre el gasto fue de S/169.499 —una cifra ya considerada alta en comparación a meses anteriores de la gestión de Dina Boluarte—, en el último mes del año el presupuesto destinado a "llenar la despensa" de Palacio se disparó casi en un 60%.

Carnes y pescados: los rubros del incremento

El desglose de los gastos muestra un claro ejemplo en el rubro de carnes (res, cerdo y aves), que pasó de costar S/31.000 en octubre a aproximarse a los S/50.000 en diciembre.

Asimismo, el consumo de pescados y mariscos registró un aumento notorio, pasando de S/7.900 en octubre a más de S/25.800 y de S/280 a S/1.300 respectivamente. Los embutidos también siguieron esta línea, duplicando su valor en facturación respecto a los meses previos, pasando de S/3.800 a S/9.000.

Ollas comunes con bajo presupuesto

El aumento del gasto de alimentos en Palacio de Gobierno se da el mismo mes que las Ollas Comunes de Lima Metropolitana reclamaron bajo presupuesto asignado por el Ejecutivo, denunciando que no alcanzaba para cubrir siquiera una ración diaria de comida digna para las familias más vulnerables, lo que ponía en riesgo la continuidad de la ayuda social.

De acuerdo con la presidenta de la organización, Fortunata Palomino, en la actualidad las ollas están recibiendo S/2 diarios por cada persona, cifra que solo les permitiría alimentar a los usuarios durante 15 días de cada mes.

El monto diario que reciben las Ollas Comunes es abismal comparado con lo que se gastó de forma diaria en Palacio de Gobierno en diciembre. Esta nueva revelación se suma a los recientes cuestionamientos que viene enfrentando Jerí Oré por reunirse de forma secreta con un cuestionado empresario chino.