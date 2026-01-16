HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante abuso policial y víctimas de masacre podrían no conseguir justicia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Palacio de Gobierno gastó en alimentos más de S/8 mil diarios en diciembre, mientras que a las Ollas Comunes se les destinó S/2 diarios por comensal en el mismo mes.

José Jerí usó en diciembre el máximo monto en comida de todo el 2025. Foto: composición LR
José Jerí usó en diciembre el máximo monto en comida de todo el 2025. Foto: composición LR

De acuerdo con datos de transparencia del OSCE y el SEACE, el gasto en alimentación del Despacho Presidencial alcanzó cifras históricas en diciembre de 2025 bajo la gestión de José Jerí Oré. Con una inversión total de S/270 mil en dicho mes, la administración interina sobrepasó los montos reportados previamente por Dina Boluarte, estableciendo un ritmo de gasto cotidiano de S/8.700 soles en el rubro de comidas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El informe, difundido originalmente por el ingeniero Juan Carbajal, revela una tendencia al alza desde que Jerí asumió el mando en octubre de 2025. Mientras que en octubre el gasto fue de S/169.499 —una cifra ya considerada alta en comparación a meses anteriores de la gestión de Dina Boluarte—, en el último mes del año el presupuesto destinado a "llenar la despensa" de Palacio se disparó casi en un 60%.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

lr.pe

Carnes y pescados: los rubros del incremento

El desglose de los gastos muestra un claro ejemplo en el rubro de carnes (res, cerdo y aves), que pasó de costar S/31.000 en octubre a aproximarse a los S/50.000 en diciembre.

Asimismo, el consumo de pescados y mariscos registró un aumento notorio, pasando de S/7.900 en octubre a más de S/25.800 y de S/280 a S/1.300 respectivamente. Los embutidos también siguieron esta línea, duplicando su valor en facturación respecto a los meses previos, pasando de S/3.800 a S/9.000.

Ollas comunes con bajo presupuesto

El aumento del gasto de alimentos en Palacio de Gobierno se da el mismo mes que las Ollas Comunes de Lima Metropolitana reclamaron bajo presupuesto asignado por el Ejecutivo, denunciando que no alcanzaba para cubrir siquiera una ración diaria de comida digna para las familias más vulnerables, lo que ponía en riesgo la continuidad de la ayuda social.

De acuerdo con la presidenta de la organización, Fortunata Palomino, en la actualidad las ollas están recibiendo S/2 diarios por cada persona, cifra que solo les permitiría alimentar a los usuarios durante 15 días de cada mes.

El monto diario que reciben las Ollas Comunes es abismal comparado con lo que se gastó de forma diaria en Palacio de Gobierno en diciembre. Esta nueva revelación se suma a los recientes cuestionamientos que viene enfrentando Jerí Oré por reunirse de forma secreta con un cuestionado empresario chino.

Notas relacionadas
Imitador de José Jerí afirma que no hará la parodia del presidente ingresando a chifa: "Nunca"

Imitador de José Jerí afirma que no hará la parodia del presidente ingresando a chifa: "Nunca"

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

LEER MÁS
José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026: "Esta medida responde a intereses individuales"

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025