Sociedad

Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

La fiscalía ecuatoriana rastreó transacciones bancarias por millones de dólares en cinco años de Guisella Fernández y señaló movimientos económicos inusuales que no coinciden con su actividad económica declarada.

La joven peruana es investigada tras su fallecimiento por presunto caso de lavado de activos.
La joven peruana es investigada tras su fallecimiento por presunto caso de lavado de activos. | Foto: composición LR/ Facebook

La peruana Guisella Fernández Ramírez, asesinada junto al futbolista ecuatoriano Mario Pineida en diciembre del 2025, ha sido investigada por la fiscalía ecuatoriana para determinar su vínculo con casos de lavado de activos tras el rastreo de transacciones bancarias por un monto de 28 millones de dólares.

El reporte de las autoridades de control financiero indica que dichas operaciones se ejecutaron en el intervalo de cinco años.

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Peruana es vinculada a caso de lavado de activos en Ecuador

El portal Ecuavisa reveló un informe que involucra a tres mujeres asesinadas en Ecuador, entre ellas Guisella Fernández, tras encontrar movimientos económicos inusuales en sus cuentas bancarias. El expediente del caso señaló que la ciudadana peruana contaba con registros de ingresos y egresos de capital que no coinciden con sus actividades económicas declaradas.

Según el reportaje, Fernández Ramírez movió la cantidad de US$27.8 millones entre el 2020 y 2025, pero, de acuerdo a la Policía Nacional de Ecuador, solo había declarado US$9.1 millones durante todos esos años. Este desbalance causó sospecha entre las autoridades, ya que era superior a US$18.7 millones, por lo que activó la alerta por un posible caso de lavado de activos.

Fernández Ramírez tenía un negocio de venta de productos tecnológicos. Foto: Ecuavisa

Fernández Ramírez tenía un negocio de venta de productos tecnológicos. Foto: Ecuavisa

Los peritos de la unidad de investigación de activos también identificaron transferencias hacia cuentas en el exterior (giros de casi US$2 millones a Puerto Rico) y adquisición de vehículos y bienes bajo nombres de terceros (por más de un millón de dólares). Estas eran cifras incompatibles con el perfil tributario de Fernández y la actividad económica que desarrollaba en el país vecino, que era la venta minorista de equipos de telecomunicaciones como celulares y otros aparatos tecnológicos.

Asimismo, de acuerdo a los datos analizados por Teleamazonas, Fernández habría operado dentro de una estructura criminal que movía grandes sumas de dinero, con más de 50 registros inmobiliarios.

Las otras dos mujeres investigadas son Génesis Mendoza Tuárez (31 años), esposa de Flavio Briones, alias Mexicano, cabecilla de Los Lobos y Landy Párraga, exreina de belleza asesinada en 2024, quien fue vinculada en el caso porque su nombre aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero, eje del caso Metástasis.

