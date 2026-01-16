HOYSuscripcion LR Focus

Indignante abuso policial y víctimas de masacre podrían no conseguir justicia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Se prevén lluvias normales en la costa norte y en la sierra noroccidental para 2026, aunque podrían presentarse precipitaciones intensificadas en marzo en algunas regiones del país.

Cambia el estado del sistema de alerta ante El Niño Costero. Foto: Gerardo Marin / La República
Cambia el estado del sistema de alerta ante El Niño Costero. Foto: Gerardo Marin / La República

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó el cambio del estado del Sistema de Alerta ante El Niño Costero y La Niña Costera, pasando de “No activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”. Esta medida fue oficializada mediante el Comunicado Oficial N.° 01-2026 y responde a la probabilidad de que, desde abril de 2026, se presenten condiciones cálidas débiles en el mar frente a la costa peruana.

El estado de vigilancia no implica que el fenómeno ya esté ocurriendo, sino que existen señales que ameritan un seguimiento permanente. En este caso, los especialistas indican que las temperaturas del mar podrían elevarse ligeramente y mantenerse hasta, por lo menos, octubre de 2026. De confirmarse esta tendencia, se trataría de un evento de El Niño Costero de intensidad débil, muy distinto a episodios fuertes como los registrados en años anteriores, pero que igualmente puede generar impactos localizados.

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Huaico arrastra y destruye puente recién inaugurado: poblados en Moquegua quedaron incomunicados

lr.pe

Posibles efectos en el clima

En los primeros meses de 2026, especialmente entre enero y marzo, se esperan lluvias dentro de lo normal en la costa norte y en la sierra norte occidental. Sin embargo, durante marzo podrían presentarse lluvias algo más intensas de lo habitual en la costa norte, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas, desbordes de ríos y afectación de vías de comunicación, principalmente en zonas vulnerables.

En cuanto a los ríos que desembocan en el océano Pacífico, el pronóstico señala caudales mayormente normales. Aun así, las autoridades no descartan crecidas repentinas, un fenómeno común cuando se registran lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo.

Impacto en la pesca y la economía local

El ENFEN también brindó información relevante para el sector pesquero. Se espera que la anchoveta del stock norte-centro se mantenga relativamente cerca de la costa, sobre todo al norte del Callao, lo que favorecería las actividades extractivas. Además, especies como el jurel, la caballa, el bonito y el perico seguirían disponibles de acuerdo con su temporada, lo que representa una noticia positiva para pescadores artesanales e industriales.

Recomendaciones a la población y autoridades

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales reforzar las acciones de prevención y preparación frente a posibles emergencias. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el Senamhi, Indeci y el propio ENFEN.

La vigilancia temprana permite anticiparse a los impactos y reducir riesgos. Por ello, el monitoreo constante de las condiciones climáticas será clave en los próximos meses para proteger a la población, la infraestructura y las actividades económicas del país.

