Universitario vs Olva Latino EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Olva Latino EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de enero por la segunda jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026. El compromiso tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que realizará La República.

Las dirigidas por Francisco Hervás buscarán un nuevo triunfo que les permita seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen. Por su parte, Olva tiene la obligación de ganar para no quedar lejos de la zona de clasificación a los playoffs.

¿A qué hora juega Universitario vs Olva Latino?

El partido entre Universitario vs Olva Latino se podrá presenciar desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Olva Latino?

Universitario vs Olva Latino llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propia aplicación.

¿Cómo ver Universitario vs Olva Latino por internet?

Si deseas ver el Universitario vs Olva Latino ONLINE GRATIS, podrás seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, plataforma que te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Las Pumas ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Solo los 8 primeros equipos avanzarán a la siguiente ronda.