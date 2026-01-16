HOYSuscripcion LR Focus

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

El juez Wilson Verástegui del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que el fallo del Tribunal Constitucional no aplica para el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular al tratarse de imputaciones diferentes. 

La Fiscalía responsabiliza a Mark Vito de supeustamente haber instrumentalizado la empresa MVV BIENES RAÍCES SAC, de la cual era gerente general. Foto: difusión
La Fiscalía responsabiliza a Mark Vito de supeustamente haber instrumentalizado la empresa MVV BIENES RAÍCES SAC, de la cual era gerente general. Foto: difusión

Mientras que Keiko Fujimori quedó libre del caso Cócteles, Mark Vito continuará procesado luego de que el juez Wilson Verástegui del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que el fallo del Tribunal Constitucional no aplica para el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular al tratarse de imputaciones diferentes.

En la resolución se recuerda que la imputación del Ministerio Público contra el exesposo de Keiko Fujimori consiste en que este presuntamente habría captado activos de procedencia ilícita, pues, los días 10 y 12 de noviembre del 2015 habría acudido a las instalaciones de la empresa Sudamericana de Fibras a fin de recabar dinero en sobres por un total de $ 160, 000. 00 dólares americanos.

PUEDES VER: Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

"(Los $160, 000. 00) Fueron destinados al partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) campaña presidencial del año 2016 el cual fue entregado en efectivo, sin bancarización y de forma personal, activos ilícitos cuyo origen ilícito debía presumir, dificultando la identificación de su origen al ser dineros no registrados, clandestinos, no contabilizados", se lee en la resolución.

También se le imputa la supuesta compra de inmuebles con dinero de procedencia ilícita y haber instrumentalizado la empresa MVV BIENES RAÍCES SAC, de la cual Vito era gerente general.

Compra de inmuebles

Sobre esto último, la Fiscalía imputa a Vito Villanella, "haber realizado actos de lavado de activos en la modalidad de conversión a través de compra de dos lotes de terreno industriales (Lotes 8 y 9, Manzana "N" "Lomas de la Chutana") por la suma total de US$ 178,937.15 dólares americanos, ubicados en el distrito de Chilca (Lima) en el año 2015 y otro terreno por la suma de US$ 144,946.20 dólares americanos, en la Urbanización "La Quebrada de Cieneguilla", distrito de Cieneguilla en el año 2013".

Con ello, la hipótesis fiscal concluye que el exesposo de Fujimori tuvo contacto con el dinero obtenido por "la organización criminal de forma subrepticia y clandestina, con el cual procedió a realizar diversas actividades económicas que no se justificarán con los ingresos que supuestamente recibe", sostiene.

PUEDES VER: José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

"La imputación contra Mark Vito, son distintos a los atribuidos a Fujimori Higuchi, pues, esta habría ordenado recepcionar, captar o recolectar dinero de supuesta procedencia ilícita (en otras oportunidades ella misma habría recolectado) a fin de destinarlo al financiamiento de las campañas presidenciales del 2011 y 2016, en tanto que aquel habría captado dinero de presunta procedencia ilícita a fin de ser destinado a la compra de inmuebles", se lee.

Fallo del TC no alcanza a Mark Vito

De esa diferencia jurídica se desprende la decisión del juez Verástegui y es que la investigación de Mark Vito debe ser analizado en otro escenario procesal.

El magistrado enfatizó en que el TC "ha sido cuidadoso" al mencionar que su fallo solo se refiere al delito de lavado de activo y organización criminal, por lo que el archivo debe darse únicamente sobre ambas imputaciones. En el caso de Mark Vito, indicaron que no se le señala de haber formado parte de la presunta organización criminal, sino que se vincula a Fujimori por haber sido esposo.

