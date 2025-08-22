Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 12 horas, según informó la sucursal.

Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas del 23 al 26 de agosto. Además, la empresa pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.

Corte de luz programado en Arequipa: horarios y distritos afectados

Corte de luz Arequipa: 23 de agosto

Distritos de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, y Paucarpata

Horario: 7.30 a 15.30 horas

7.30 a 15.30 horas Motivo: Mantenimiento al Transformador de Potencia.

Mantenimiento al Transformador de Potencia. Zonas afectadas:

Arequipa: 9 de Octubre, Aurora, Conjunto Multifamiliar Metrópolis 054, Cooperativa Universitaria, La Alborada I, La Alborada II, La Isla, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas - Asvea, Panorama, Pensionistas Banco de La Nacion, Santa Isabel.

José Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P. Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Juan Manuel Polar, Killari I Etapa, La Cantuta, La Castro, Las Dunas del Sur, Malecón Paucarpata, Santa Maria, Santo Domingo.

Paucarpata: 15 de Enero, Cooperativa Villa Hermosa 19, Industrial El Cayro, Jesus Maria, Manuel Prado, Santa Maria.

Distrito de Arequipa

Horario: 8.30 a 10.30 horas

8.30 a 10.30 horas Motivo: Subsanación de puntos calientes, BC-141301 y Ref. SED2374.

Subsanación de puntos calientes, BC-141301 y Ref. SED2374. Zonas afectadas: Coop. Viv. Universitaria, Ampliación la Negrita, Urb. La Victoria, Urb. El Carmen.

Corte de luz Arequipa: 24 de agosto

Distritos de Cayma y Cerro Colorado

Horario: 5.30 a 17.30 horas

5.30 a 17.30 horas Motivo: Energización de nuevo Transformador de potencia 33/22.9/10 kV y pruebas con carga.

Energización de nuevo Transformador de potencia 33/22.9/10 kV y pruebas con carga. Zonas afectadas:

Cayma: 1 de junio Zona A, B, 11 de mayo, 20 de enero, 30 de marzo, A.H. Cupa José María Arguedas, A.P.I.G. El Triunfo, A.V.T Los Ángeles del Sur Zona A y B, Av. Chachani I, Av. Jorge Chávez, Acequia Alta, Alto Cayma III Deán Valdivia, Amazonas Zona A y B, Av. Granjeros 28 de Julio, Bosque de Ghetzemani, Ciudad de Los Pioneros, Deán Valdivia Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,13 Don Francisco, El Nazareno Zona A,B, Embajada de Japón Zona A y B , Embajada de Japón Zona B Mujeres con Esperanza, Embajada de Japón Zona C Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerias, José Abelardo Quiñones II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Rafael Belaunde Diez Canseco Zona A,B y C, San Miguel, Santa Rosa de Lima, Señor de Los Milagros, Sol de Los Andes, Sol de Oro Zona B, UPIS 19 de Enero, Villa Cerrillos, Villa El Mirador, Villa Progreso, Virgen de Chapí Zona A.

Cerro Colorado: A.H. Pedro P Díaz, A.P.V.M. Flora Tristán, A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón Sector 1, 2, 3 y 4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga, Hernán Bedoya Forga II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, La Tierra Prometida Las Mercedes, Las Flores Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Las Gardenias, Las Torres, Los Astros, Los Montoneros, Nuevo Horizonte, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Cerrillos, Villa Chachani, Villa Florida Zona B, Villa Las Canteras, Villa Magisterial 1, 2, 3 y 4, Villa Paraíso, Villa Santa María.

Distrito de Ático

Horario: 7.30 a 15.30 horas

7.30 a 15.30 horas Motivo: Cambio de Barra fase R Cut Out de SSAA.

Cambio de Barra fase R Cut Out de SSAA. Zonas afectadas: Asentamiento Humano San Antonio, Ático Viejo, Chaca, Chorrillos, La Florida, La Punta, Las Lomas de La Florida, Los Ángeles de La Florida y 27 de mayo, Playa Hermosa.

Distrito de Ático

Horario: 8.30 a 15.30 horas

8.30 a 15.30 horas Motivo: Mantenimiento del patio de llaves de la CT Ático.

Mantenimiento del patio de llaves de la CT Ático. Zonas afectadas: Asentamiento Humano San Antonio, Ático Viejo, Chaca, Chorrillos, La Florida, La Punta, Las Lomas de La Florida, Los Ángeles de La Florida y 27 de mayo, Playa Hermosa.

Corte de luz Arequipa: 25 de agosto

Distrito de Chimbote

Horario: 8.00 a 13.00 horas

8.00 a 13.00 horas Motivo: Cambio de tablero en mal estado.

Cambio de tablero en mal estado. Zonas afectadas: Urb. San Rafael - Tabladita del Pie del Anden

Corte de luz Arequipa: 26 de agosto

Distritos de Acari y Bella Unión

Horario: 7.00 a 15.30 horas

7.00 a 15.30 horas Motivo: Cambio de tablero en mal estado.

Cambio de tablero en mal estado. Zonas afectadas:

Acari: Amato, Anexo de Chocavento.

Bella Unión: Ampliación El Molino, Anexo Ampliacion Huaroto, Anexo El Molino, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Cruz Pata, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Sector Alto Chocavento, Upis Miraflores.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante el corte de luz

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad.

