HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Seal programó cortes de luz en diferentes sectores de región de Arequipa debido a trabajos de mantenimiento en sus redes eléctricas. Estas interrupciones podrían durar hasta 12 horas.

Seal advierte nuevos cortes de electricidad programados en Arequipa. Foto: Gerson Cardoso/LR
Seal advierte nuevos cortes de electricidad programados en Arequipa. Foto: Gerson Cardoso/LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 12 horas, según informó la sucursal.

Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas del 23 al 26 de agosto. Además, la empresa pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.

PUEDES VER: Tres asesinatos en las últimas 24 horas

lr.pe

Corte de luz programado en Arequipa: horarios y distritos afectados

Corte de luz Arequipa: 23 de agosto

Distritos de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, y Paucarpata

  • Horario: 7.30 a 15.30 horas
  • Motivo: Mantenimiento al Transformador de Potencia.
  • Zonas afectadas:
    Arequipa:     9 de Octubre, Aurora, Conjunto Multifamiliar Metrópolis 054, Cooperativa Universitaria, La Alborada I, La Alborada II, La Isla, La Perla, La Perlita, Las Orquídeas - Asvea, Panorama, Pensionistas Banco de La Nacion, Santa Isabel.
    José Luis Bustamante y Rivero: Camino Real, Cooperativa 58 Manuel Prado, de La P.N.P. Camino Real II, Dunker La Valle, El Moral, Juan Manuel Polar, Killari I Etapa, La Cantuta, La Castro, Las Dunas del Sur, Malecón Paucarpata, Santa Maria, Santo Domingo.
    Paucarpata: 15 de Enero, Cooperativa Villa Hermosa 19, Industrial El Cayro, Jesus Maria, Manuel Prado, Santa Maria.

Distrito de Arequipa

  • Horario: 8.30 a 10.30 horas
  • Motivo: Subsanación de puntos calientes, BC-141301 y Ref. SED2374.
  • Zonas afectadas: Coop. Viv. Universitaria, Ampliación la Negrita, Urb. La Victoria, Urb. El Carmen.

Corte de luz Arequipa: 24 de agosto

Distritos de Cayma y Cerro Colorado

  • Horario: 5.30 a 17.30 horas
  • Motivo: Energización de nuevo Transformador de potencia 33/22.9/10 kV y pruebas con carga.
  • Zonas afectadas:
    Cayma: 1 de junio Zona A, B, 11 de mayo, 20 de enero, 30 de marzo, A.H. Cupa José María Arguedas, A.P.I.G. El Triunfo, A.V.T Los Ángeles del Sur Zona A y B, Av. Chachani I, Av. Jorge Chávez, Acequia Alta, Alto Cayma III Deán Valdivia, Amazonas Zona A y B, Av. Granjeros 28 de Julio, Bosque de Ghetzemani, Ciudad de Los Pioneros, Deán Valdivia Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,13 Don Francisco, El Nazareno Zona A,B, Embajada de Japón Zona A y B , Embajada de Japón Zona B Mujeres con Esperanza, Embajada de Japón Zona C Mujeres con Esperanza, Francisco Bolognesi, Fundo Cabrerias, José Abelardo Quiñones II Etapa, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Mariano Melgar, Micaela Bastidas, Rafael Belaunde Diez Canseco Zona A,B y C, San Miguel, Santa Rosa de Lima, Señor de Los Milagros, Sol de Los Andes, Sol de Oro Zona B, UPIS 19 de Enero, Villa Cerrillos, Villa El Mirador, Villa Progreso, Virgen de Chapí Zona A.
    Cerro Colorado: A.H. Pedro P Díaz, A.P.V.M. Flora Tristán, A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón Sector 1, 2, 3 y 4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga, Hernán Bedoya Forga II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén, La Tierra Prometida Las Mercedes, Las Flores Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Las Gardenias, Las Torres, Los Astros, Los Montoneros, Nuevo Horizonte, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Cerrillos, Villa Chachani, Villa Florida Zona B, Villa Las Canteras, Villa Magisterial 1, 2, 3 y 4, Villa Paraíso, Villa Santa María.

Distrito de Ático

  • Horario: 7.30 a 15.30 horas
  • Motivo: Cambio de Barra fase R Cut Out de SSAA.
  • Zonas afectadas: Asentamiento Humano San Antonio, Ático Viejo, Chaca, Chorrillos, La Florida, La Punta, Las Lomas de La Florida, Los Ángeles de La Florida y 27 de mayo, Playa Hermosa.

Distrito de Ático

  • Horario: 8.30 a 15.30 horas
  • Motivo: Mantenimiento del patio de llaves de la CT Ático.
  • Zonas afectadas: Asentamiento Humano San Antonio, Ático Viejo, Chaca, Chorrillos, La Florida, La Punta, Las Lomas de La Florida, Los Ángeles de La Florida y 27 de mayo, Playa Hermosa.

Corte de luz Arequipa: 25 de agosto

Distrito de Chimbote

  • Horario: 8.00 a 13.00 horas
  • Motivo: Cambio de tablero en mal estado.
  • Zonas afectadas: Urb. San Rafael - Tabladita del Pie del Anden

Corte de luz Arequipa: 26 de agosto

Distritos de Acari y Bella Unión

  • Horario: 7.00 a 15.30 horas
  • Motivo: Cambio de tablero en mal estado.
  • Zonas afectadas:
    Acari: Amato, Anexo de Chocavento.
    Bella Unión: Ampliación El Molino, Anexo Ampliacion Huaroto, Anexo El Molino, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Cruz Pata, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Sector Alto Chocavento, Upis Miraflores. 

PUEDES VER: Familia salva de milagro tras explosión: vecinos exigen mayor seguridad

lr.pe

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante el corte de luz

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

LEER MÁS
Tres asesinatos en las últimas 24 horas

Tres asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Familia salva de milagro tras explosión: vecinos exigen mayor seguridad

Familia salva de milagro tras explosión: vecinos exigen mayor seguridad

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

LEER MÁS
Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Sociedad

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota