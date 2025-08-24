HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Aniversario 493 de Piura: reconocen a ciudadanos ilustres

Municipalidad de Piura galardonó a 25 personajes por su aporte en áreas como las matemáticas, la gastronomía, el deporte o el periodismo. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo a Gustavo Mohme Llona, fundador de La República.

Ceremonia reconoció aporte de ciudadanos piuranos al país. Foto: Municipalidad de Piura.
Ceremonia reconoció aporte de ciudadanos piuranos al país. Foto: Municipalidad de Piura.

En el 493 aniversario de San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada por los españoles en América del Sur, la Municipalidad Provincial de Piura llevó a cabo la segunda edición de "El Piurano Ilustre", ceremonia que galardona a 25 figuras de origen piurano relevantes para la región y el país.

Este año se reconoció a poetas y escritores como Elvira Castro de Quiroz y Marco Martos Carrera, al matemático Manuel Coveñas Naquiche, a empresarios que fueron más allá del negocio y dejaron beneficios para la comunidad en diversas áreas, como Gustavo Mohme Seminario o Rosario Imaz Sosa ‘La Chayo’, a deportistas que hicieron vibrar a la población con sus goles, como Manuel ‘Meleque’ Suárez y a personalidades que trascendieron sus ocupación y forman ya parte de la historia nacional, como Gustavo Mohme Llona.

Reconocimiento al trabajo periodístico

Mohme Llona fue descrito como un piurano íntegro, quien dejó huella siendo un periodista, ingeniero y político honorable. "Fue un defensor de los derechos humanos y la democracia. Su vida refleja coherencia con valores como la justicia, libertad y verdad", señaló la presentación que anticipó el nombramiento.

En cuanto a la labor realizada por Mohme Seminario se apuntó lo siguiente: "Alzó la voz cuando otros callaban, defendiendo la prensa libre con convicción. Desde Piura, su liderazgo cruzó fronteras dejando huellas en distintos medios, empresas y causas sociales".

Cómo se sabe, Mohme Seminario, ingeniero, empresario y periodista, además de presidir el grupo La República, también dirigió la Sociedad Interamericana de Prensa, donde impulsó la declaración de Salta sobre los principios de la libertad de expresión en la era digital.

