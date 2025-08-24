Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque al intentar asegurar embarcaciones durante oleaje anómalo
La Marina de Guerra anunció que brindará toda la asistencia requerida a los deudos del tripulante fallecido e inició las investigaciones del caso.
La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado para informar que este domingo 24 de agosto uno de sus tripulantes falleció tras intentar asegurar las embarcaciones durante un fuerte un oleaje anómalo en la provincia de Lambayeque. Se trata del personal de guardia técnico Segundo Maniobrista Roberto Carlos Tello Bances.
"Las Patrulleras de Costa 'Catarino' y 'Malabrigo' asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel, que se encontraban fondeadas a la altura del distrito de San José, producto del oleaje anómalo, el personal de guardia en cumplimiento de sus funciones para asegurar las embarcaciones y por las condiciones del estado del mar, durante la maniobra cayó de la unidad encontrándose su cuerpo sin vida", informó la Marina de Guerra.
Asimismo, indicó que el cadáver del tripulante fue hallado aproximadamente a un kilómetro de donde fueron varadas las embarcaciones en la playa.
La Marina de Guerra del Perú lamentó el fallecimiento del tripulante y señaló que brindará toda la asistencia requerida a sus deudos, además que ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes.
"La Marina de Guerra lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro tripulante, y se une al dolor de sus familiares y compañeros de armas en estos difíciles momentos, así como se brindará a sus deudos toda la asistencia requerida", manifestó.
112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante oleajes anómalos
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que, según el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, 112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad hasta el miércoles 27 de agosto. Estos son:
Litoral norte
Los puertos que se encuentran cerrados son:
- Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San Pedro)
- Bayóvar
- Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B)
- STI Salaverry Terminal Internacional
- Malabrigo
- Pimentel
- Paita
- Eten
- Pacasmayo
- Morín
Las caletas en el mismo estado son:
- Lobitos
- San Pablo
- Chullillache
- Matacaballo
- Constante
- Parachique
- Las Delicias (Paita)
- Puerto Rico
- Colán
- Tierra Colorada
- Yacila
- Islilla
- Tortuga (Paita)
- San José
- Santa Rosa
- Guadalupito
- Cherrepe
- Magdalena de Cao
- La Barranca
- Huanchaco
Los terminales en el litoral norte son:
- Multiboyas Punta Arenas
- Negritos
- Colán
- Eten
- Salaverry
Otras zonas en la misma condición son:
- Ensenada Sechura
- Muelles Carga Líquida Petroperú
- Híbrido MU2
- Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
Litoral centro
Los puertos cerrados en la zona central son:
- Chimbote
- Samanco
- Casma
- Huarmey
- Punta Lobitos (Supe)
- Chico
- Supe
- Huacho
- Chancay
- Cerro Azul
- San Nicolás
- Tambo de Mora
- San Juan
Las caletas en esta área son:
- Santa
- Coishco
- El Dorado
- Los Chimus
- La Gramita
- Tortugas (Chimbote)
- Vidal
- Carquín
- Végueta
- San Andrés
- Lagunillas
- El Chaco
- Laguna Grande
- Nazca
- Lomas
- Sagua
- Tanaka
- Chala
- Puerto Viejo
Los terminales que se encuentran en la misma condición incluyen:
- Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3)
- Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels)
- Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas)
- Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau)
- Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima)
- Multiboyas Chimbote
- Paramonga
- BPO
- Terminales Portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2
- LNG Melchorita
- Paracas
- Multiboyas Petroperú
- Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote)
- Muelles 1 y 2 (TPMC)
- Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)
Las bahías en esta condición son:
- Chorrillos
- Ancón
- Pucusana
Litoral sur
En la zona sur, los puertos son:
- Matarani (Muelle Ocean Fish)
- Punta Picata
Las caletas en la misma condición son:
- Atico
- La Planchada
- Quilca
- El Faro
- Morro Sama
- Vila Vila
Los terminales en el sur incluyen:
- Multiboyas Mollendo
- Monte Azul
- Petroperú
- TLT
- Tablones
- Portuarios Tisur (Muelles 1A y 1B, Muelle “C”, Muelle “F”)
- Marine Trestle Tablones
Los muelles afectados son:
- Enapu (Ilo)
- Engie
- Fiscal Ilo
- SPCC (Patio Puerto)
Cabe señalar que en esta lista se incluye también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.
