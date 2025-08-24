Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque durante oleaje anómalo | Foto: composición LR | difusión

Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque durante oleaje anómalo | Foto: composición LR | difusión

La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado para informar que este domingo 24 de agosto uno de sus tripulantes falleció tras intentar asegurar las embarcaciones durante un fuerte un oleaje anómalo en la provincia de Lambayeque. Se trata del personal de guardia técnico Segundo Maniobrista Roberto Carlos Tello Bances.

"Las Patrulleras de Costa 'Catarino' y 'Malabrigo' asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel, que se encontraban fondeadas a la altura del distrito de San José, producto del oleaje anómalo, el personal de guardia en cumplimiento de sus funciones para asegurar las embarcaciones y por las condiciones del estado del mar, durante la maniobra cayó de la unidad encontrándose su cuerpo sin vida", informó la Marina de Guerra.

Asimismo, indicó que el cadáver del tripulante fue hallado aproximadamente a un kilómetro de donde fueron varadas las embarcaciones en la playa.

Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque durante oleaje anómalo

La Marina de Guerra del Perú lamentó el fallecimiento del tripulante y señaló que brindará toda la asistencia requerida a sus deudos, además que ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes.

"La Marina de Guerra lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro tripulante, y se une al dolor de sus familiares y compañeros de armas en estos difíciles momentos, así como se brindará a sus deudos toda la asistencia requerida", manifestó.

112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante oleajes anómalos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que, según el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, 112 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad hasta el miércoles 27 de agosto. Estos son:

Litoral norte

Los puertos que se encuentran cerrados son:

Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San Pedro)

Bayóvar

Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B)

STI Salaverry Terminal Internacional

Malabrigo

Pimentel

Paita

Eten

Pacasmayo

Morín

Las caletas en el mismo estado son:

Lobitos

San Pablo

Chullillache

Matacaballo

Constante

Parachique

Las Delicias (Paita)

Puerto Rico

Colán

Tierra Colorada

Yacila

Islilla

Tortuga (Paita)

San José

Santa Rosa

Guadalupito

Cherrepe

Magdalena de Cao

La Barranca

Huanchaco

Los terminales en el litoral norte son:

Multiboyas Punta Arenas

Negritos

Colán

Eten

Salaverry

Otras zonas en la misma condición son:

Ensenada Sechura

Muelles Carga Líquida Petroperú

Híbrido MU2

Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Litoral centro

Los puertos cerrados en la zona central son:

Chimbote

Samanco

Casma

Huarmey

Punta Lobitos (Supe)

Chico

Supe

Huacho

Chancay

Cerro Azul

San Nicolás

Tambo de Mora

San Juan

Las caletas en esta área son:

Santa

Coishco

El Dorado

Los Chimus

La Gramita

Tortugas (Chimbote)

Vidal

Carquín

Végueta

San Andrés

Lagunillas

El Chaco

Laguna Grande

Nazca

Lomas

Sagua

Tanaka

Chala

Puerto Viejo

Los terminales que se encuentran en la misma condición incluyen:

Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3)

Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels)

Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas)

Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau)

Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima)

Multiboyas Chimbote

Paramonga

BPO

Terminales Portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2

LNG Melchorita

Paracas

Multiboyas Petroperú

Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote)

Muelles 1 y 2 (TPMC)

Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)

Las bahías en esta condición son:

Chorrillos

Ancón

Pucusana

Litoral sur

En la zona sur, los puertos son:

Matarani (Muelle Ocean Fish)

Punta Picata

Las caletas en la misma condición son:

Atico

La Planchada

Quilca

El Faro

Morro Sama

Vila Vila

Los terminales en el sur incluyen:

Multiboyas Mollendo

Monte Azul

Petroperú

TLT

Tablones

Portuarios Tisur (Muelles 1A y 1B, Muelle “C”, Muelle “F”)

Marine Trestle Tablones

Los muelles afectados son:

Enapu (Ilo)

Engie

Fiscal Ilo

SPCC (Patio Puerto)

Cabe señalar que en esta lista se incluye también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.