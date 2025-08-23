HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta naranja por vigésimo friaje del año: lluvias intensas afectarán 10 regiones, según Senamhi

El Senamhi de Perú emitió una alerta por el vigésimo friaje del año, que traerá lluvias intensas y descargas eléctricas del 24 al 26 de agosto. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Senamhi emite alerta naranja por vigésimo friaje del año en Perú
Senamhi emite alerta naranja por vigésimo friaje del año en Perú | Composición LR | Senamhi/Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja ante el vigésimo friaje del año, que se prevé traerá lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. Además, se espera un descenso de la temperatura diurna.

Según la entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, el aviso N°289 entrará en vigencia este domingo 24 de agosto y se mantendrá hasta el martes 26 del mismo mes. Esta masa de aire frío ingresará primero por la selva sur y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte, afectando a un total de 10 regiones del país.

PUEDES VER: Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

lr.pe

Estas son las regiones afectadas por el vigésimo friaje del año, según Senamhi

El Senamhi alertó a los departamentos más afectados por el vigésimo friaje del año, incluyendo Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Se esperan valores cercanos a 28 °C en la selva norte y central, y alrededor de 23 °C en la selva sur. En cuanto a las temperaturas nocturnas, se presentarían valores cercanos a los 14 °C.

En detalle, las provincias más afectadas serán Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca), Junín (Chanchamayo, Satipo), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

PUEDES VER: Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

lr.pe

Pronóstico del friaje: lluvias, vientos y temperaturas en la selva del 24 al 26 de agosto

El domingo 24 de agosto se esperan lluvias de hasta 35 mm/día en la selva central y alrededor de 40 mm/día en la selva sur, con vientos de hasta 35 km/h en ambas zonas. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 28 °C en la selva norte y central, y alrededor de 23 °C en la selva sur.

El lunes 25 de agosto se prevén lluvias de hasta 45 mm/día en la selva norte y cerca de 40 mm/día en la selva central y sur, acompañadas de vientos que superarán los 33 km/h en la selva norte y llegarán a 44 km/h en la selva central y sur. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C en la selva norte, 25 °C en la selva central y 24 °C en la selva sur, mientras que las mínimas se situarán en 18 °C en la selva central y 14 °C en la selva sur.

El martes 26 de agosto se esperan lluvias de hasta 40 mm/día en la selva norte y 35 mm/día en la selva central, con vientos superiores a 33 km/h en la selva norte y alrededor de 35 km/h en la selva central y sur. Las temperaturas máximas estarán cerca de 28 °C en la selva norte y central, y 24 °C en la selva sur, mientras que las mínimas se mantendrán en 18 °C en la selva central y 14 °C en la selva sur.

