HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Vuelve el frío a Lima: Senamhi prevé lloviznas, neblina y fuertes vientos en estos distritos los próximos días

La especialista del Senamhi Noelia Goicochea advirtió que el frío se intensificaría hasta el 25 de agosto en la capital de Perú.

Revisa cuáles serán los distritos principalmente afectados por el retorno del frío. Foto: Gerson Cardoso/LR/Andina
Revisa cuáles serán los distritos principalmente afectados por el retorno del frío. Foto: Gerson Cardoso/LR/Andina

Retornan los días fríos en Lima Metropolitana. A pesar de que agosto es considerado el mes más helado de todo el año, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se reportó la presencia de sensación térmica debido al brillo solar en pleno invierno en la región de Lima. No obstante, desde hoy retornan las bajas temperaturas en la capital peruana.

"Durante el día, vamos a presentar más condiciones de cielo cubierto para la ciudad capital. Va a estar vigente hasta el 25 de agosto. (...) Se espera, sobre todo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, niebla, neblina, también descenso de las temperaturas, lloviznas y ráfagas de viento. Estos últimos se darían, principalmente, en horas de la tarde", informó la ingeniera del Senamhi Noelia Goicochea. A continuación, se detallará cuáles serán los distritos mayormente afectados.

Frío en Lima durante agosto de 2025. Foto: Andina

Frío en Lima durante agosto de 2025. Foto: Andina

PUEDES VER: Senamhi reporta la madrugada más fría del año en Lima con 11 ° C: este es el distrito más afectado de la capital limeña

lr.pe

¿En qué distritos habrá lloviznas, neblina y fuertes vientos los próximos días, según Senamhi?

"En Lima metropolitana, esperamos las condiciones de cielo cubierto y, también, lloviznas. La intensidad es variable, sobre todo en los distritos del sur de la capital, donde las lloviznas tienden a ser más intensas", especificó Goicochea. Estos serán los distritos más afectados por los fenómenos antes mencionados:

"En los demás distritos se pueden presentar algunas lloviznas importantes, especialmente en los sitios más cercanos al litoral. Y más al centro, estamos hablando del distrito de Jesús María", agregó.

PUEDES VER: Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

lr.pe

Senamhi: la razón del retorno del fuerte frío y recomendaciones

La experta explicó que la fuerte sensación de frío retornaría debido a la dinámica de un peligroso fenómeno meteorológico, el cual intensifica los vientos del sur. "El Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico a nivel de superficie que modula las condiciones del tiempo para la costa peruana", dijo.

"Por ende, cuando se acerca, debido a que también nos encontramos en la estación de invierno, lo que va a hacer es que se intensifiquen los vientos del sur. Así que, para este fin de semana, esperamos también incremento de la velocidad del viento para Lima Metropolitana", añadió.

En consecuencia, recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante eventuales resfríos y accidentes de tránsito por las condiciones climáticas de este agosto de 2025.

"Abrigarse, tomar bebidas calientes, a no descuidarse, cuando tenemos que salir a trabajar o hacer algunas actividades fuera de casa. Además, (...) a los conductores tener mucha precaución para evitar accidentes debido a la ocurrencia de lloviznas, la niebla y neblina que pueden presentarse, sobre todo durante la noche, de madrugada y primeras horas de la mañana", instó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

LEER MÁS
Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota