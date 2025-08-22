Retornan los días fríos en Lima Metropolitana. A pesar de que agosto es considerado el mes más helado de todo el año, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se reportó la presencia de sensación térmica debido al brillo solar en pleno invierno en la región de Lima. No obstante, desde hoy retornan las bajas temperaturas en la capital peruana.

"Durante el día, vamos a presentar más condiciones de cielo cubierto para la ciudad capital. Va a estar vigente hasta el 25 de agosto. (...) Se espera, sobre todo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, niebla, neblina, también descenso de las temperaturas, lloviznas y ráfagas de viento. Estos últimos se darían, principalmente, en horas de la tarde", informó la ingeniera del Senamhi Noelia Goicochea. A continuación, se detallará cuáles serán los distritos mayormente afectados.

Frío en Lima durante agosto de 2025. Foto: Andina

¿En qué distritos habrá lloviznas, neblina y fuertes vientos los próximos días, según Senamhi?

"En Lima metropolitana, esperamos las condiciones de cielo cubierto y, también, lloviznas. La intensidad es variable, sobre todo en los distritos del sur de la capital, donde las lloviznas tienden a ser más intensas", especificó Goicochea. Estos serán los distritos más afectados por los fenómenos antes mencionados:

"En los demás distritos se pueden presentar algunas lloviznas importantes, especialmente en los sitios más cercanos al litoral. Y más al centro, estamos hablando del distrito de Jesús María", agregó.

Senamhi: la razón del retorno del fuerte frío y recomendaciones

La experta explicó que la fuerte sensación de frío retornaría debido a la dinámica de un peligroso fenómeno meteorológico, el cual intensifica los vientos del sur. "El Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico a nivel de superficie que modula las condiciones del tiempo para la costa peruana", dijo.

"Por ende, cuando se acerca, debido a que también nos encontramos en la estación de invierno, lo que va a hacer es que se intensifiquen los vientos del sur. Así que, para este fin de semana, esperamos también incremento de la velocidad del viento para Lima Metropolitana", añadió.

En consecuencia, recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante eventuales resfríos y accidentes de tránsito por las condiciones climáticas de este agosto de 2025.

"Abrigarse, tomar bebidas calientes, a no descuidarse, cuando tenemos que salir a trabajar o hacer algunas actividades fuera de casa. Además, (...) a los conductores tener mucha precaución para evitar accidentes debido a la ocurrencia de lloviznas, la niebla y neblina que pueden presentarse, sobre todo durante la noche, de madrugada y primeras horas de la mañana", instó.

