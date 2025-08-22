HOYSuscripcion LR Focus

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

Los vientos huracanados afectan la visibilidad de los conductores y causa daños en las viviendas de los distritos de Pisco, en Ica.

Fuertes vientos reportados en Ica. Foto: Canal N
Fuertes vientos reportados en Ica. Foto: Canal N

En los centros poblados de Pisco, en la región de Ica, se han reportado fuertes vientos pertenecientes a una tormenta de arena que ha alcanzado velocidades de hasta 61km/h, según los primeros reportes. Aunque no se ha evidenciado daños en personas, el fenómeno meteorológico causa estragos en las viviendas y en las carreteras, pues dificulta la visibilidad de los conductores.

Debido al fenómeno meteorológico, los conductores que transitan por la carretera Pisco-Paracas tienen poca visibilidad a causa de la tormenta de arena. En ese sentido, Pisco, San Andrés y Paracas se ven afectados por los fuertes vientos. Como se recuerda, no es la primera vez que un hecho así se reporta en la zona.

Fuertes vientos en Ica alcanzan los 50 km/h

De acuerdo con un reciente reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el incremento de los vientos se ha registrado en el litoral costero con ráfagas que alcanzan los 61 km/h en Pisco. Además, se ha evidenciado el levantamiento de cantidades considerables de polvo y arena.

En tanto, un escenario similar se ha reportado en Chimbote, pero con una ráfaga de viento que alcanza los 35 km/h, menor a la registrada en Pisco. Según la información del organismo técnico del Perú, las ráfagas se han evidenciado en las siguientes localidades:

  • Talara: ráfagas de 33 km/h.
  • Chiclayo: ráfagas de 31 km/h.
  • Callao: ráfagas de 28 km/h.
  • Ilo: ráfagas de 24 km/h.

El reporte de Senamhi tras los fuertes vientos en la costa

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se espera que los fuertes vientos en el litoral costero continúen durante las siguientes horas. Además, precisó que hay probabilidad de que se registren lloviznas durante la tarde o noche en la costa sur y centro.

