Sociedad

Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CAÑAVERAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.

LA CRUZ - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
25ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.

PAPAYAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.

PUERTO PIZARRO - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.

TUMBES - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
