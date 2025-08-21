HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Senamhi advirtió el inicio de un fenómeno metereológico que se desarrollará durante este fin de semana. Según indicaron, la población debe estar atenta y tomar precauciones ante posibles afectaciones en zonas costeras.

Senamhi emite alerta roja en regiones costeras durante este fin de semana
Senamhi emite alerta roja en regiones costeras durante este fin de semana | Composición LR | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para Lima y otras regiones de la costa peruana ante un posible incremento en la velocidad del viento que se desarrollará durante esta semana. En este sentido, la institución pidió a la ciudadanía mantenerse informada respecto al desarrollo de la situación y tomar precauciones en las zonas indicadas.

Senamhi afirmó que lo notificado a través del Aviso N° 285 entrará en vigencia a partir de este viernes 22 de agosto en la franja costera y culminará a las 23:59 horas del domingo 24 en este mismo mes, por lo que zonas costeras sufrirían las consecuencias del incremento de las ráfagas del viento por 71 horas.

¿Qué regiones serán afectadas por los fuertes vientos, según Senamhi?

Senamhi informó que la alerta roja por incremento de vientos en la costa se manifestará con mayor frecuencia durante la madrugada y en horas de la mañana, generando levantamiento de polvo y arena, además de la reducción en la visibilidad horizontal. Asimismo, se espera como consecuencia una cobertura nubosa con llovizna, niebla y neblina. Las regiones que se verán afectadas son:

  • Ancash
  • Arequipa
  • Callao
  • Ica
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Piura
  • Tacna
  • Tumbes

Alerta roja estaría relacionada con Anticiclón del Pacífico Sur

Senamhi lanzó una advertencia sobre la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur, un fenómero que durará desde el 22 al 24 de agosto que ocasionará un aumento de humedad de la costa, lo que provocará más lloviznas, neblina y una sensación de frío más intensa en regiones del litoral durante horas de la madrugada y las mañanas.

