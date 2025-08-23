Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la noche con tendencia a chubascos.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante la noche con tendencia a chubascos.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante la noche con tendencia a chubascos.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la noche con tendencia a chubascos.