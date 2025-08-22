HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Fuertes vientos en Ica continuarán este fin de semana? Senamhi respondió tras tempestad de arena en la costa sur del Perú

Noelia Goicoechea, especialista del Senamhi, señaló que los vientos en Ica, con ráfagas de hasta 60 km/h y tempestad de polvo, se deben a la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur.

Senamhi sugiere adoptar medidas de precaución: reforzar estructuras ligeras, evitar áreas con árboles y limitar la exposición al aire libre.
Senamhi sugiere adoptar medidas de precaución: reforzar estructuras ligeras, evitar áreas con árboles y limitar la exposición al aire libre. | Foto: composición LR/Andina

Entrevistada por Latina Noticias, Noelia Goicoechea, especialista del Senamhi, brindó declaraciones acerca de los fuertes vientos en Ica percibidos durante la tarde de este viernes 22 de agosto: "Lo que está sucediendo en zonas como Pisco es el levantamiento de polvo y arena, también conocido como tempestad, localizada en la zona del litoral de Ica. Allí se han registrado velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h y algunas ráfagas de hasta 60 km/h".

En ese sentido, Goicoechea refirió que el incremento de la velocidad del viento que originó la tempestad de polvo y arena en la costa de la región Ica está asociado a la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, un fenómeno que tenía previsto su arribo al Perú hoy, 22 de agosto hasta el domingo 24 de agosto.

PUEDES VER: Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

lr.pe

Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno climático originaría fuertes vientos y lluvias durante su llegada a la costa del Perú

Este fenómeno atmosférico generará un aumento en la humedad, lo que a su vez provocará un incremento en las lloviznas, la neblina, los vientos y una sensación de frío más pronunciada a lo largo del litoral, por lo que las condiciones climáticas adversas se sentirán principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas del día.

Ante esta situación, Senamhi recomienda adoptar medidas de precaución para asegurar la seguridad de la población. Sugiere reforzar techos y estructuras ligeras, así como evitar permanecer en áreas con árboles que puedan representar un peligro. Por otro lado, para las personas con problemas respiratorios, se aconseja limitar la exposición al aire libre en las horas más frías y húmedas, mantener los espacios bien ventilados y usar ropa adecuada para enfrentar el frío.

PUEDES VER: Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto

lr.pe

Hasta el domingo 24: Senamhi emitió alerta roja Anticiclón del Pacífico Sur en estas regiones costeras

Al respecto de la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur en el litoral peruano el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja debido a un posible aumento en la velocidad del viento que se prevé para esta semana.

En ese contexto, según el Aviso N° 285, la alerta comenzará a regir desde hoy, viernes 22 de agosto y se extenderá hasta las 23:59 horas del domingo 24, lo que implica que las zonas costeras experimentarán ráfagas de viento intensas durante un total de 71 horas.

  • Ica
  • Lima (incluida la provincia constitucional del Callao)
  • Piura
  • Tumbes
  • La Libertad
  • Arequipa
  • Chiclayo
  • Trujillo
  • Moquegua

