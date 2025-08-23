Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
11ºC
-9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
-2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-1ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
domingo, 24 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
domingo, 24 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día.