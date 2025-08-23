HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
11ºC
-9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
-2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-1ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
domingo, 24 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
domingo, 24 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia al atardecer.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
domingo, 24 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia al atardecer.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día.
