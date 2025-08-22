El taxista solo ingresó por unos minutos a la emergencia del centro de salud de Chilca y se dio con la sorpresa de que le faltaban varias piezas a su auto. | Foto: composición LR/ TikTok / @notiwanka

El taxista solo ingresó por unos minutos a la emergencia del centro de salud de Chilca y se dio con la sorpresa de que le faltaban varias piezas a su auto. | Foto: composición LR/ TikTok / @notiwanka

Un taxista se llevó una lamentable sorpresa al salir de un centro de salud en Chilca, pues tras atenderse de emergencia al sentirse mal, al salir minutos después, encontró su vehículo desmantelado. Según contó el hombre, había dejado su auto en los exteriores del establecimiento, nunca imaginó que al regresar se toparía con la desgarradora escena.

El conductor relató que no se sentía bien de salud, por lo que decidió acudir por la ayuda de un galeno y recibir atención médica. Solo unos minutos fueron suficientes, para que delincuentes abrieran la capota de su carro y sustrajeran varias piezas.

PUEDES VER: Sujeto es agarrado a golpes tras presuntamente agredir a su pareja dentro de una mototaxi en SJL

"Entré solo 10 a 15 minutos y al salir mi carrito estaba desmantelado", señaló el chofer del auto

“Vine en la mañana de emergencia al centro de salud y dejé mi vehículo por 10 o 15 minutos. Cuando salí, mi carrito ya estaba desmantelado. Le habían abierto la capota”, manifestó el afligido chofer.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones. El caso quedó registrado y se espera que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los responsables del robo, mientras el taxista exige justicia por el daño causado a su única herramienta de trabajo.

Al lugar llegaron efectivos para constatar y realizar las investigaciones del caso. Foto: composición LR/ TikTok / @notiwanka

Según el informe Robo y hurto de vehículos en Lima y Callao, elaborado por el Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el hurto es la modalidad más común usada por los delincuentes para sustraer los autos de sus víctimas. Esto ocurre cuando el carro se encuentra estacionado en la vía pública sin vigilancia del propietario.

Desde 2019 hasta 2024 se denunciaron 70.454 autos extraídos. El año anterior, se reportaron 10.510 vehículos sustraídos, de los cuales 8.798 fueron mediante la modalidad de hurto y 1.712 por robo, de acuerdo con el documento.

Canales de ayuda