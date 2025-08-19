El negocio ha quedado al borde de la quiebra. Propietarios solicita la captura de los delincuentes. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

El negocio ha quedado al borde de la quiebra. Propietarios solicita la captura de los delincuentes. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Un restaurante del distrito de Pimentel, en Chiclayo, se convirtió en el nuevo blanco de la delincuencia. Ladrones se llevaron costosas máquinas y utensilios de cocina, artefactos electrodomésticos y más; todo por un valor que supera los 10.000 soles.

Puedes ver: Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

Ingresaron por el techo

La dueña del local La Martina, María Fernanda Flores Balarezo, contó que el latrocinio ocurrió la madrugada de este martes 19 de agosto, cuando un grupo de malhechores ingresó por el techo al establecimiento situado en la intersección de las calles José Quiñones y Los Alamos de la exclusiva zona Bozna.

Una vez dentro, los sujetos se apropiaron de una freidora industrial de papas, cubiertos, cuatro licuadoras, la computadora del negocio, cámaras de seguridad y otros enseres. Su huida se habría dado por el portón principal del establecimiento a bordo de una mototaxi color azul.

El local estaba próximo a reabrir

La propietaria reveló que el restaurante estaba próximo a reabrir en los siguientes días tras una paralización de labores por dos meses. No obstante, con esto sus aspiraciones de retomar su crecimiento en el rubro gastronómico se frustran y el negocio ha quedado al borde de la quiebra.

Con la denuncia hecha en la Comisaría Pimentel, Flores Balarezo pidió a la Policía Nacional dar con los autores de este robo para que respondan ante la justicia. Asimismo, invocó a reforzar el patrullaje en la zona, pues más locales podrían convertirse en el nuevo objetivo de esta banda.