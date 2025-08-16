HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Quienes obedezcan las normas de tránsito tendrán mejores incentivos en su licencia de conducir con los cambios en el Sistema por Puntos del MTC.

La licencia de conducir es suspendida al acumular 100 puntos negativos en un periodo de 24 meses
La licencia de conducir es suspendida al acumular 100 puntos negativos en un periodo de 24 meses | Gore Callao / Andina | Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha modificado el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos en beneficio de aquellos conductores que deseen mantener su brevete y se apeguen a las normas de tránsito, así como para establecer sanciones más estrictas a quienes acumulen infracciones.

Los cambios fueron establecidos por el Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y tienen la intención de mejorar el procedimiento de registro y acumulación de puntos. Este sistema castiga las faltas leves, graves y muy graves con la suma de puntos negativos que, llegar a los 100 en los últimos 24 meses, puede acarrear la suspensión de la licencia.

PUEDES VER: ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas

Los nuevos beneficios del MTC para la licencia de conducir

Las modificaciones al reglamento del Sistema de Puntos del MTC incluyen los siguientes beneficios para los conductores:

  • Los conductores que no hayan registrado sanciones en su historial en los dos últimos años recibirán entre 20 a 50 puntos de bonificación.
  • Quienes aprueben el curso de Seguridad Vial para Conductores recibirán 30 puntos de descuento. El principal cambio es que, ahora, los titulares de licencias profesionales podrán adquirir el beneficio cada seis meses, mientras que los no profesionales podrán hacerlo cada año; antes de las modificaciones, el acceso al curso era cada dos años.

Nuevas sanciones del MTC para la licencia por infracciones

Asimismo, el MTC establece una escalada progresiva de sanciones por la acumulación de puntos. Así, quienes lleguen a los 100 puntos en infracciones por primera vez sufrirán la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses; el castigo se amplía a 12 meses para quienes lo hagan por segunda vez, y a una cancelación definitiva e inhabilitación para tramitar el brevete para quienes lleguen al límite por tercera vez.

PUEDES VER: Surquillo refuerza seguridad vial en colegios con apoyo del MTC y Touring

Otros cambios al Reglamento del Sistema de Puntos del MTC

Otra novedad importante para los conductores es que el curso de seguridad vial podrá dictarse con herramientas digitales de simulación de la conducción como parte de la capacitación de cada conductor para mejorar sus habilidades en manejo. De este modo, se garantiza que no haya mayores restricciones para quienes necesiten afinar sus conocimientos, estén donde estén.

Sistema de puntos del MTC: escala de sanciones

Las infracciones de las normas viales son castigadas con un número de puntos en la licencia de conducir, que dependerá del grado de la falta:

  • Falta leve: de 5 a 20 puntos negativos
  • Falta grave: entre 20 y 50 puntos negativos
  • Falta muy grave: entre 50 a 100 puntos negativos.

Los puntajes que se adquieran por faltas cometidas tendrán una vigencia de 2 años, tras los cuales se eliminarán definitivamente. Para saber cómo va tu récord de conductor y cuántos puntos negativos acumulas hasta el momento, puedes ingresar al siguiente link oficial del MTC y hacer la consulta con tu número de DNI o licencia, o con tus nombres y apellidos.

