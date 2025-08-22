Agentes disfrazados de obreros desarticulan a banda microcomercializadora de drogas en Carabayllo

A través de un articulado operativo, agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional (PNP) capturaron en el distrito de Carabayllo a una banda implicada en la microcomercializadora de drogas. Los efectivos, disfrazados de obreros de construcción civil allanaron un vivienda ubicada en el jirón Cusco, presuntamente la base de operaciones de la organización.

Armados con combas y escaleras, tuvieron que romper las puertas y trepar los techos para lograr ingresar, debido a que los accesos del inmueble estaban convenientemente cerrados para evitar las intervenciones policiales. De acuerdo con la PNP, la captura fue gracias a un arduo trabajo de seguimiento hecho días anteriores, en el cual se constató que desconocidos acudían a la puerta de la vivienda para adquirir los estupefacientes.

Agentes disfrazados de obreros capturan a banda que vendía drogas

El accionar de la peligrosa banda consistía en presuntamente entregarles la droga a sus clientes envuelta en papel periódico, ello fue captado por las cámaras de seguimiento de la PNP. Es así que los agentes revisaron incluso la basura proveniente del inmueble, donde se encontraron diversos recortes periódicos que los comercializadores habrían utilizado para armar los ketes.

Se reportó que cuando llegaron al lugar de los hechos, se dieron con la sorpresa que tanto el tragaluz, como un acceso para ingresar a la casa estaban bloqueados con material noble, por tal razón tuvieron que ser derribados a punta de comba. En el interior se detuvo a la banda criminal que estaría compuesta por más de cuatro integrantes.

Habla la PNP sobre captura

Según el jefe del Grupo Terna, en declaraciones con 24 Horas, la vivienda allanada era utilizada exclusivamente para la venta de drogas, sin embargo, los cabecillas no vivirían allí, pues en su lugar contrataban a un vendedor que se dedicaba a dicha actividad ilícita. La autoridad indicó que durante la intervención se detuvo a un total de cinco implicados.

Entre ellos se encontraban: dos consumidores, a uno de los vendedores, así como a dos de los que serían los cabecillas de la organización. De acuerdo con la Policía, estos últimos cuentan con antecedentes criminales en su haber, por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, estafa, entre otros. Por último, sostuvo que el Grupo Terna continuará realizando operativos de este tipo con el objetivo de hacerle frente a la delincuencia.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.