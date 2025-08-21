Hombre rocía combustible a delincuentes y frustra asalto en gasolinera en región San Martín

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes a bordo de una moto llegan al grifo Airus, en El Porvenir, región San Martín, con la intención de asaltarlo. Sin embargo, el trabajador del establecimiento reaccionó de forma inmediata: los roció con gasolina y frustró el atraco.

En las imágenes se observa cómo, al ser empapados con el combustible, los delincuentes retroceden mientras uno de los perros del trabajador intenta morder a uno de ellos. Ante esta reacción conjunta, los sujetos huyeron del lugar.

Trabajador de grifo frustra asalto en región San Martín

Dos delincuentes llegaron en una moto al grifo y se estacionaron junto al dispensador de gasolina para simular que eran clientes. Cuando el trabajador se acercó a atenderlos, uno de los sujetos descendió del vehículo y lo amenazó con la intención de robarle. Sin embargo, la víctima reaccionó de inmediato y roció gasolina sobre ambos, acción que sorprendió a los hampones y los obligó a huir del lugar.

En el momento del asalto, el trabajador estaba acompañado por dos perros que permanecían cerca de él. Las cámaras de seguridad captaron cómo uno de los animales se lanzó contra los delincuentes e intento morder el pie de uno de ellos, lo que contribuyó a frustrar el atraco. Las imágenes se difundieron en redes sociales y generaron comentarios de apoyo hacia el trabajador, quien evitó el robo gracias a su rápida reacción y la inesperada ayuda de sus mascotas.

