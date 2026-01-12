HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Ciencia

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto del mundo por más de 2.000 metros

La montaña submarina es casi 4 veces más alta que el enorme edificio de Dubái, que cuenta con un Guinness World Record. Además, se hallaron 20 especies que no fueron identificadas antes.

Esta montaña submarina supera casi cuatro veces más al Burj Khalifa en Dubái, el edificio reconocido por Guinness World Records como el más alto del planeta con 828 metros.
Esta montaña submarina supera casi cuatro veces más al Burj Khalifa en Dubái, el edificio reconocido por Guinness World Records como el más alto del planeta con 828 metros. | Ilustración con IA/ChatGPT

En una expedición científica en el océano Pacífico sudeste, un equipo de oceanógrafos liderado por el Schmidt Ocean Institute halló y cartografió una montaña submarina que supera con creces la altura del rascacielos más alto del mundo. La formación se eleva 3.109 metros desde el lecho oceánico, lo que la convierte en casi cuatro veces más alta que el Burj Khalifa en Dubái, el edificio reconocido por Guinness World Records como el más alto del planeta con 828 metros.

Este descubrimiento se produjo durante una misión de 28 días a aguas internacionales sobre la Dorsal de Nazca, a unas 900 millas náuticas (1.448 km) al oeste de la costa de Chile, una zona poco explorada del fondo marino que ahora revela paisajes tan extremos que rivalizan con las grandes tierras emergidas.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

lr.pe

La montaña submarina 4 veces más alta que el Burj Khalifa

La formación cartografiada es un monte submarino o seamount, una elevación geológica que emerge desde el lecho oceánico sin alcanzar la superficie. Según el Schmidt Ocean Institute y socios científicos, este monte se encuentra en plena Dorsal de Nazca, parte de una cadena de montañas submarinas que discurre por el Pacífico sudeste.

Con una prominencia de 3.109 metros desde su base hasta su cumbre, la estructura supera no solo a rascacielos como el Burj Khalifa, sino también a otros símbolos geográficos como el Monte Olimpo en Grecia (2.917 m). Aunque aún no tiene nombre oficial reconocido por la comunidad científica, su imponente tamaño y ecosistema asociado han generado un interés inmediato entre oceanógrafos y biólogos marinos.

El monte submarino está ubicado en la Dorsal de Nazca. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN<br>

El monte submarino está ubicado en la Dorsal de Nazca. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN

PUEDES VER: Científicos descubren "un mundo oculto" con ríos y montañas bajo el glaciar de la Antártida que van aumentando el nivel del mar

lr.pe

Un ecosistema vivo bajo las olas

Además de su tamaño colosal, este monte submarino es un centro de biodiversidad en profundidad. Gracias a inmersiones con robots submarinos como el ROV SuBastian, los investigadores descubrieron jardines de esponjas y corales milenarios que ofrecen refugio a diversas formas de vida, desde peces de roca hasta estrellas de mar y cangrejos rey.

Durante la expedición también se capturaron las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivido, un tipo de cefalópodo extremadamente raro del que solo se conocían ejemplares muertos recogidos en redes. Este registro representa la primera observación en su hábitat natural en la región.

Los oceanógrafos capturaron las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivido. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN<br>

Los oceanógrafos capturaron las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivido. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN

Los científicos registraron asimismo la presencia de un pulpo apodado “Casper”, llamado así por su apariencia blanquecina y hasta ahora nunca visto en el Pacífico sud. Otras criaturas observadas fueron diversas colonias de sifonóforos (Bathyphysa) conocidas como “monstruos espagueti voladores”, organismos gelatinosos poco comunes en muestras visuales.

Los científicos hallaron también un pulpo apodado “Casper”. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN<br>

Los científicos hallaron también un pulpo apodado “Casper”. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN

En total, la exploración sumó alrededor de 20 posibles especies nuevas que ahora serán analizadas y catalogadas por taxónomos, parte del esfuerzo global para inventariar la vida marina profunda en zonas remotas del planeta.

Notas relacionadas
Científicos descubren "un mundo oculto" con ríos y montañas bajo el glaciar de la Antártida que van aumentando el nivel del mar

Científicos descubren "un mundo oculto" con ríos y montañas bajo el glaciar de la Antártida que van aumentando el nivel del mar

LEER MÁS
¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Mónica Cabrejos responde a críticas de Mariella Zanetti por polémico comentario filtrado en vivo: No me detengo en cosas negativas

Ciencia

Científicos descubren "un mundo oculto" con ríos y montañas bajo el glaciar de la Antártida que van aumentando el nivel del mar

¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025