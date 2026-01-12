La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto del mundo por más de 2.000 metros

Esta montaña submarina supera casi cuatro veces más al Burj Khalifa en Dubái, el edificio reconocido por Guinness World Records como el más alto del planeta con 828 metros. | Ilustración con IA/ChatGPT

En una expedición científica en el océano Pacífico sudeste, un equipo de oceanógrafos liderado por el Schmidt Ocean Institute halló y cartografió una montaña submarina que supera con creces la altura del rascacielos más alto del mundo. La formación se eleva 3.109 metros desde el lecho oceánico, lo que la convierte en casi cuatro veces más alta que el Burj Khalifa en Dubái, el edificio reconocido por Guinness World Records como el más alto del planeta con 828 metros.

Este descubrimiento se produjo durante una misión de 28 días a aguas internacionales sobre la Dorsal de Nazca, a unas 900 millas náuticas (1.448 km) al oeste de la costa de Chile, una zona poco explorada del fondo marino que ahora revela paisajes tan extremos que rivalizan con las grandes tierras emergidas.

La montaña submarina 4 veces más alta que el Burj Khalifa

La formación cartografiada es un monte submarino o seamount, una elevación geológica que emerge desde el lecho oceánico sin alcanzar la superficie. Según el Schmidt Ocean Institute y socios científicos, este monte se encuentra en plena Dorsal de Nazca, parte de una cadena de montañas submarinas que discurre por el Pacífico sudeste.

Con una prominencia de 3.109 metros desde su base hasta su cumbre, la estructura supera no solo a rascacielos como el Burj Khalifa, sino también a otros símbolos geográficos como el Monte Olimpo en Grecia (2.917 m). Aunque aún no tiene nombre oficial reconocido por la comunidad científica, su imponente tamaño y ecosistema asociado han generado un interés inmediato entre oceanógrafos y biólogos marinos.

El monte submarino está ubicado en la Dorsal de Nazca. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN



Un ecosistema vivo bajo las olas

Además de su tamaño colosal, este monte submarino es un centro de biodiversidad en profundidad. Gracias a inmersiones con robots submarinos como el ROV SuBastian, los investigadores descubrieron jardines de esponjas y corales milenarios que ofrecen refugio a diversas formas de vida, desde peces de roca hasta estrellas de mar y cangrejos rey.

Durante la expedición también se capturaron las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivido, un tipo de cefalópodo extremadamente raro del que solo se conocían ejemplares muertos recogidos en redes. Este registro representa la primera observación en su hábitat natural en la región.

Los oceanógrafos capturaron las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivido. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN



Los científicos registraron asimismo la presencia de un pulpo apodado “Casper”, llamado así por su apariencia blanquecina y hasta ahora nunca visto en el Pacífico sud. Otras criaturas observadas fueron diversas colonias de sifonóforos (Bathyphysa) conocidas como “monstruos espagueti voladores”, organismos gelatinosos poco comunes en muestras visuales.

Los científicos hallaron también un pulpo apodado “Casper”. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN



En total, la exploración sumó alrededor de 20 posibles especies nuevas que ahora serán analizadas y catalogadas por taxónomos, parte del esfuerzo global para inventariar la vida marina profunda en zonas remotas del planeta.