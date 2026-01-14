Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

El Parque de las Leyendas mantiene la entrada es gratuita para personas con discapacidad. | Foto: Andina/Composición LR

El Parque de las Leyendas anunció, mediante una publicación, una actualización en el precio de sus entradas para todo el año 2026 en sus dos sedes ubicadas en San Miguel y Huachipa. La información fue difundida por la Municipalidad de Lima, entidad encargada de la administración del recinto, y ya se encuentra vigente para los visitantes.

El reajuste contempla tarifas diferenciadas según el grupo etario, así como beneficios para determinados sectores de la población. La medida se aplica sin distinción de sede y mantiene sin cambios los horarios de atención al público.

Nuevas tarifas del Parque de las Leyendas en 2026: precios para adultos, niños y adultos mayores

La nueva tarifa establece montos específicos para cada tipo de visitante, manteniendo criterios de accesibilidad para menores y adultos mayores a ambas sedes del Parque de las Leyendas.

Tarifas oficiales para el 2026:

Entrada general (adultos): S/20.00

S/20.00 Niños de 3 a 12 años: S/10.00

S/10.00 Adultos mayores (60 años a más): S/4.00

Ingreso gratuito:

Personas con discapacidad pueden ingresar sin costo , acompañadas por una persona.

, acompañadas por una persona. Para acceder al beneficio es obligatorio presentar el carné vigente del Conadis .

. La gratuidad aplica durante todo el año, sin restricción de fechas ni horarios.

Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML. Foto: Facebook Municipalidad de Lima

Horarios de visita y condiciones de ingreso al Parque de las Leyendas

Pese a la modificación de tarifas, el Parque de las Leyendas confirmó que los horarios de atención se mantienen sin variaciones durante el 2026.

Horario oficial de atención:

Atención al público: lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Venta de entradas: hasta las 4:30 p. m.

Sedes habilitadas:

Sede San Miguel: Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel.

Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel. Sede Huachipa: ubicada en el distrito de Ate.

Ambas sedes permiten el acceso a las zonas zoológicas, áreas recreativas y espacios educativos incluidos dentro del recorrido regular. Las condiciones de ingreso y tarifas aplican de forma uniforme para todos los visitantes durante el año 2026.

