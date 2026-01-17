HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

Sedapal confirmó la restricción del servicio debido a limpieza de reservorio y exhortó a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias.

Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal.
Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal. | Foto: composición LR

Este domingo 18 y lunes 19 de enero, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará a cuatro distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

Zonas afectadas por el corte de agua del domingo 18 de enero

Santa Anita

  • Zonas: Urbanización Santa Anita I y II etapa, la Universidad San Martín de Porres, así como las avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.
  • Horarios: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
  • Motivo:  Trabajos de limpieza de reservorio en el sector 172.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

lr.pe

Ate

  • Zonas: asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z, las UCV 199, 200 y 200B, además de la ampliación de las UCV 230, 231 y 195. Asimismo, se verán comprometidas las zonas abastecidas por los CR-283 y CR-284, así como las alas R-1 y R-2.
  • Horarios: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
  • Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

El Agustino

  • Zonas:  P.J. El Agustino zona I, el cuadrante conformado por P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, así como la avenida 7 de Octubre.
  • Horarios: 7.00 a. m. a 9.00 a. m.
  • Motivo: Paralización de un pozo por corte de fluido eléctrico, correspondiente al sector 2.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Zonas afectadas por el corte de agua del lunes 19 de enero

Ate

  • Zonas: A.H. Huaycán zona Z, las UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, con impacto directo en el ala R-1 ALA.
  • Horarios: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
  • Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Lurigancho

  • Zonas: urbanización San Antonio de Huampaní, urbanización Sol de Huampaní I, II, III, IV, V y VI etapa, urbanización Huampaní, la Asociación Boulevard y la Asociación 30 Amigos.
  • Horarios: 12.00 p. m. a 11.50 p. m.
  • Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Carabayllo

  • Zonas: urbanización Mi Casa, urbanización El Paraíso, urbanización Popular San Carlos, urbanización Programa Las Magnolias, urbanización Residencial Santa María, urbanización Los Rosales, urbanización San Felipe I, II y III etapa, urbanización San Isidro, urbanización Santa Isabel, urbanización Tungasuca I y II etapa.
  • Horarios: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
  • Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.
