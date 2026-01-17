Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal. | Foto: composición LR

Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal. | Foto: composición LR

Este domingo 18 y lunes 19 de enero, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará a cuatro distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

Zonas afectadas por el corte de agua del domingo 18 de enero

Santa Anita

Zonas: Urbanización Santa Anita I y II etapa, la Universidad San Martín de Porres, así como las avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.

Urbanización Santa Anita I y II etapa, la Universidad San Martín de Porres, así como las avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras. Horarios: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

1.00 p. m. a 11.50 p. m. Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio en el sector 172.

Ate

Zonas: asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z, las UCV 199, 200 y 200B, además de la ampliación de las UCV 230, 231 y 195. Asimismo, se verán comprometidas las zonas abastecidas por los CR-283 y CR-284, así como las alas R-1 y R-2.

asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z, las UCV 199, 200 y 200B, además de la ampliación de las UCV 230, 231 y 195. Asimismo, se verán comprometidas las zonas abastecidas por los CR-283 y CR-284, así como las alas R-1 y R-2. Horarios: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

8.00 a. m. a 8.00 p. m. Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.

El Agustino

Zonas: P.J. El Agustino zona I, el cuadrante conformado por P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, así como la avenida 7 de Octubre.

P.J. El Agustino zona I, el cuadrante conformado por P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, así como la avenida 7 de Octubre. Horarios: 7.00 a. m. a 9.00 a. m.

7.00 a. m. a 9.00 a. m. Motivo: Paralización de un pozo por corte de fluido eléctrico, correspondiente al sector 2.

Zonas afectadas por el corte de agua del lunes 19 de enero

Ate

Zonas: A.H. Huaycán zona Z, las UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, con impacto directo en el ala R-1 ALA.

A.H. Huaycán zona Z, las UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, con impacto directo en el ala R-1 ALA. Horarios: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

8.00 a. m. a 8.00 p. m. Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.

Lurigancho

Zonas: urbanización San Antonio de Huampaní, urbanización Sol de Huampaní I, II, III, IV, V y VI etapa, urbanización Huampaní, la Asociación Boulevard y la Asociación 30 Amigos.

urbanización San Antonio de Huampaní, urbanización Sol de Huampaní I, II, III, IV, V y VI etapa, urbanización Huampaní, la Asociación Boulevard y la Asociación 30 Amigos. Horarios: 12.00 p. m. a 11.50 p. m.

12.00 p. m. a 11.50 p. m. Motivo: Trabajos de limpieza de reservorio.

