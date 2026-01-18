HOYSuscripcion LR Focus

Trágico hallazgo cerca a playa La Herradura: encuentran sin vida a hombre de 30 años durante rescate en zona restringida de Chorrillos

El incidente ocurrió en horas de la tarde en el sector conocido como Las Caplinas, en Chorrillos, un área cuyo acceso está prohibido para bañistas debido a su peligrosidad.

Cuerpo de hombre de 30 años es hallado sin vida cerca a playa La Herradura en Chorrillos
Cuerpo de hombre de 30 años es hallado sin vida cerca a playa La Herradura en Chorrillos | Difusión

Un trágico hecho se registró la tarde de este domingo 18 de enero en el distrito de Chorrillos, cuando el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años fue encontrado en las inmediaciones de la playa La Herradura, específicamente en el sector conocido como Las Caplinas, una zona declarada no apta para el ingreso de personas.

La emergencia movilizó de manera inmediata al personal policial, luego de que se reportara que dos personas se encontraban pidiendo auxilio dentro del mar.

lr.pe

Hallan cuerpo sin vida en playa La Herradura, en Chorrillos

Según el reporte oficial, alrededor de las 1:14 p.m., personal de apoyo del Sector 5, desde el puesto Playa La Herradura/Caplinas, dio la alerta tras detectar a dos personas en aparente peligro dentro del mar. Ante la situación, se notificó de inmediato al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Salvataje. Tras ello, dos agentes policiales se desplazaron a bordo de la moto acuática de placa PL-24169 y lograron rescatar el cuerpo de una persona, trasladándola al hangar de Salvataje de la PNP.

Al lugar acudió un médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quien, tras evaluar a la persona rescatada, confirmó su deceso. El fallecido fue identificado como Harol Josué Vásquez Cruzado, de 30 años de edad.

lr.pe

Zona restringida

Las autoridades recordaron que el sector Las Caplinas cuenta con el acceso cerrado debido a que no es una playa apta para bañistas. No obstante, se informó que algunas personas ingresan de manera irregular por el lado del restaurante Salto de Frailer, exponiéndose a graves riesgos debido a las condiciones peligrosas del mar en esta zona.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas, mientras se reiteró el llamado a la población a respetar las restricciones y señalizaciones en las playas del litoral limeño.

