Taxista cierra el paso a delincuentes que robaron celulares y facilita su captura en el Cercado de Lima: se hacían pasar por deliverys
Las cámaras de seguridad de diferentes distritos de Lima registraron el robo de celulares de alta gama. Los delincuentes pertenecerían a la banda criminal 'Los Maléficos del Cono'.
Unos delincuentes que se hacían pasar por deliverys y pertenecerían a la banda criminal 'Los Maléficos del Cono', dedicada al robo de celulares en el Cercado de Lima, fueron detenidos en la cuadra 14 de la avenida Wilson cuando un taxista les cerró el paso. El personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino, los esposó y los trasladó hacia la comisaría más cercana para que brinden sus declaraciones sobre este acto delictivo.
Cabe señalar que en las cámaras de seguridad de los distritos de Lima registraron los momentos exactos en que los delincuentes hurtaron los teléfonos de alta gama. Ellos iban a bordo de motocicletas para cometer los ilícitos.
Delincuentes robaron celulares y facilita captura en Cercado de Lima
Los agentes de la PNP capturaron a los delincuentes y les incautaron celulares, municiones y motocicletas con las que delinquían. De acuerdo con la información preliminar, los sujetos robaban los celulares bajo la modalidad de raqueteo. Uno se encargaba de ser el "datero", es decir, brindaba información sobre las víctimas y las avenidas donde se ubicaban, mientras que su cómplice acudía de inmediato para arrebatar las pertenencias.
Las autoridades obtuvieron diversas grabaciones de las cámaras de seguridad. En una se observa al delincuente robar el celular a una joven en Cercado de Lima y, en otra imagen, un caso similar en Lince, donde un sujeto hurtó el celular a un joven.
