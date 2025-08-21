Piura: taxista se salva de robo amenazando con tirarse de vehículo

Efectivos incautaron el arma de fuego con cinco municiones. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: composición LR

Un taxista que hace la ruta La Unión - Piura se salvó de un robo realizando maniobras temerarias y amenazando con tirarse del vehículo. De esta forma, el hombre logró llegar hasta la comisaría más cercana donde los efectivos policiales detuvieron a sus asaltantes.

Según narró la víctima, se encontraba en la plaza del distrito de La Unión cuando dos sujetos, identificados como José N. I. y Kevin C. A., subieron a su vehículo solicitándole el servicio de taxi colectivo. El transportista ya iba de camino a la ciudad de Piura cuando los malhechores sacaron un arma de fuego y le apuntaron en la cabeza, amenazando con dispararle si no detenía el carro.

Ante está situación, el conductor comenzó a manejar de manera errática, lo que provocó que los atacantes dejarán caer el arma. La víctima continuó su recorrido con la puerta abierta del auto, amenazando con tirarse a la pista si le hacían daño.

Un patrullero de la policía que se encontraba en la zona observó al carro que corría por la vía de forma temeraria, por lo que lo siguieron hasta que se estacionó bruscamente frente a la comisaría de La Arena. Los detenidos en flagrancia, naturales de Catacaos y Trujillo, formarían parte de la banda delictiva "Los Lechuceros de Catacaos".

Cabe señalar que los efectivos incautaron el arma de fuego, el cual era un revolver que contenía cinco municiones y tenía la serie limada.