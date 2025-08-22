HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sujeto es agarrado a golpes tras presuntamente agredir a su pareja dentro de una mototaxi en SJL

Grupo de hombres intervinieron para controlar al sujeto quien reaccionó de manera violenta al ser increpado por la multitud. Hecho quedó registrado por las cámaras de testigos.

Testigos grabaron el hecho durante horas de la madrugada. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Un desenfrenado sujeto recibió una feroz golpiza por parte de una turba de hombres, luego de presuntamente haber sido visto golpeando a su pareja dentro de una mototaxi en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho tuvo lugar durante horas de la madrugada en los exteriores de la discoteca 'Refugio', en la avenida Los Jardines.

De acuerdo con la imágenes captadas de la gresca, el violento hombre fue increpado por un grupo de testigos, entre ellos mototaxistas de la zona, que salieron en defensa de la mujer tras notar que era agredida en medio de una discusión dentro del vehículo. Lejos de mostrarse arrepentido, el sujeto reaccionó de manera hostil ante los reclamos, lo cual desató un enorme enfrentamiento en la vía pública.

PUEDES VER: Familia pide traer de regreso a Geraldina, madre asesinada en Italia mientras buscaba un mejor futuro para sus hijos

lr.pe

Hombre recibe golpiza tras agredir a su pareja

Se conoció que el conflicto generó una reacción en cadena, puesto que otros transeúntes se unieron para propinarle la feroz golpiza al sujeto, quien al verse confrontado tomó violentamente a su pareja y exclamó que "era su mujer". Sin embargo, logró ser reducido y recibió una serie de patadas y puñetes que lo dejaron tendido en la pista por segundos. Cabe indicar, que en algún momento de la pelea, su pareja intentó detener al grupo de hombres que lo golpeaban.

PUEDES VER: Hombre intentó defender a su vecina que era golpeada por su esposo y es asesinado a puñaladas en Argentina

lr.pe

Peleas serían comunes en la zona

Este caso no se trataría de un hecho aislado, pues de acuerdo con los mototaxistas del lugar, los altercados y disturbios son algo que sucederían de manera habitual a la salida de la concurrida discoteca, informó ATV Noticias. Se han reportado problemas o enfrentamientos similares en horas de la madrugada, que han generado peligro y violencia para habitantes y transeúntes.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

