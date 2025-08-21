¡Insólito! ciclistas deben descender de sus bicicletas para pasar por la ciclovía del puente Miraflores-Barranco

Polémica por la señalización que obliga a ciclistas a descender en el nuevo Puente turístico de Miraflores | Composición LR | Municipalidad de Miraflores/difusión

Polémica por la señalización que obliga a ciclistas a descender en el nuevo Puente turístico de Miraflores | Composición LR | Municipalidad de Miraflores/difusión

El nuevo puente del Corredor Turístico Miraflores-Barranco, renombrado como 'Puente de la Paz', se inauguró al público este 21 de agosto con gran expectativa. Sin embargo, los usuarios en redes sociales se sorprendieron al ver la señalización que obliga a los ciclistas a descender de sus bicicletas para cruzarlo, a pesar de contar con su propia ciclovía.

El puente tubular, considerado único en Sudamérica, ofrece vistas panorámicas de 180 grados y conecta los malecones de La Reserva en Miraflores y Paul Harris en Barranco. Forma parte de un corredor turístico con un circuito peatonal y ciclovías que van desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña. La señal “Obligatorio descender” ha generado polémica entre los ciclistas, quienes consideran contradictorio tener una vía exclusiva y, al mismo tiempo, ser obligados a bajarse de la bicicleta.

Vehículos prohibidos en Puente turístico Miraflores - Barranco

El Puente de la Paz, principal atractivo del corredor turístico, cuenta con zonas definidas para peatones, una franja de vidrio y la ciclovía. En este último segmento, la Municipalidad de Miraflores informó que los ciclistas deberán descender de sus bicicletas como medida de prevención ante posibles accidentes, debido a la velocidad que alcanzan algunos conductores.

Además de la prohibición para ciclistas, la comuna precisó que el puente estará abierto las 24 horas, pero por motivos de seguridad no podrán circular ciertos vehículos menores con motor, como mototaxis o bicicletas motorizadas.

Puente de la Paz en Miraflores: vistas panorámicas y franja de vidrio

La obra tiene 112 metros de largo, más de 8 metros de ancho y cuatro capas de vidrio transparente en los laterales para ofrecer vistas de la Costa Verde. Cuenta con 224 m² de baldosas podotáctiles que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual.

Uno de sus principales atractivos es la franja de vidrio que recorre toda la estructura, ofreciendo a los peatones la sensación de caminar casi en el aire, a más de 30 metros de altura sobre el tráfico de la bajada de Armendáriz.

Puente Miraflores-Barranco inaugura entre protestas

El Puente de la Paz fue inaugurado oficialmente el 20 de agosto tras meses de retrasos por problemas contractuales y observaciones de la Contraloría. La obra de S/30 millones cuenta con un tramo de vidrio y se perfila como atractivo turístico, pero generó protestas vecinales por el exceso de iluminación, el ruido y la falta de accesos para personas con discapacidad.