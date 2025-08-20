HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puente turístico Miraflores-Barranco: inauguran nuevo corredor en medio de protestas vecinales

La Municipalidad de Miraflores presentó la nueva obra como un hito urbano y turístico; sin embargo, algunos vecinos en Miraflores expresaron su rechazo por el impacto de la iluminación, falta de accesos para personas con discapacidad y más molestias.

Inauguran puente entre Barranco y Miraflores entre protestas vecinales
Inauguran puente entre Barranco y Miraflores entre protestas vecinales | Composición LR | Andina/Panamericana TV

El esperado Puente de la Paz, que une los distritos de Miraflores y Barranco sobre la Bajada de Armendáriz, fue inaugurado este miércoles 20 de agosto, luego de constantes retrasos que radican en, por ejemplo, el incumplimiento de la empresa contratista Incot S.A.C. y observaciones por parte de la contraloría.

Además, la ceremonia de esta noche se realizó bajo un clima de tensión. Horas antes, vecinos del distrito miraflorino protestaron en los alrededores, reclamando por el exceso de luces, el impacto visual en sus viviendas y el ruido generado por el proyecto. Según afirmaron, a pesar de sus intentos por ingresar a la inauguración, el acceso les fue restringido.

PUEDES VER: El puente turístico de S/30 millones, nexo entre Miraflores y Barranco, será inaugurado el 20 de agosto tras meses de retrasos

lr.pe

Vecinos rechazan iluminación y molestias del corredor turístico Barranco - Miraflores

Desde temprano, algunas fachadas cercanas al puente lucían pancartas de protesta. Según denunciaron, la iluminación LED afecta el descanso de las familias residentes y rompe con la armonía de la zona. Las autoridades locales no se pronunciaron directamente sobre las quejas durante la inauguración, pero aseguraron que la obra representa un “símbolo de progreso y amistad entre distritos turísticos”.

"Lo que más ha molestado a los vecinos, más allá de que no se les consultó nada y que la obra estuvo paralizada, generó tráfico y todo lo que ya sabemos, el tema es el diseño de luces del proyecto. Es un fluorecente gigante en medio del acantilado. Hay como cuatro o cinco edificios en los que parece que fuera de día", fueron las declaraciones de uno de los vecinos para Panamericana Televisión.

Asimismo, criticaron falta de accesos para personas con discapacidad. "Para pasearla con su silla de ruedas no hay veredas, ni para los coches de los bebés". "Es la luz, el mal trabajo, los fondos que no sabemos a dónde se han ido. Las áreas verdes que existían han sido trituradas y desechas", argumentó otra ciudadana.

El puente, de 112 metros de largo, fue construido en un periodo de 18 meses. Cuenta con un tramo de vidrio en su base y se perfila como un atractivo para turistas y residentes de toda Lima.

PUEDES VER: Tras meses paralizado, el puente turístico que unes Miraflores y Barranco entra a su fase final en abril

lr.pe

Puente turístico que une Miraflores Barranco se retomó tras meses de paralización

Originalmente previsto para finales de 2024, el Corredor Turístico Miraflores–Barranco enfrentó una pausa inesperada en diciembre pasado debido a problemas contractuales. Según explicó el alcalde Carlos Canales, el proyecto se detuvo tras una serie de desacuerdos entre la empresa ejecutora Incot S.A.C. y sus subcontratistas, lo que generó retrasos significativos en la obra.

Frente a esta situación, la Municipalidad decidió resolver el contrato con la empresa responsable y abrir un nuevo proceso de adjudicación para reanudar los trabajos. “Nuestra prioridad es ofrecer un espacio seguro y moderno para los miles de ciudadanos y visitantes que transitan por esta zona todos los días”, declaró Canales. Con este nuevo impulso, se espera que el puente quede completamente operativo en las próximas semanas, aportando un cambio notable en la conectividad y la imagen urbana del circuito turístico más emblemático de Lima.

