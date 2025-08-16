HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El puente turístico de S/30 millones que conecta Miraflores y Barranco será inaugurado el 20 de agosto tras meses de retrasos

El Corredor Turístico Miraflores-Barranco, de 112 metros de largo, será peatonal y deportivo, con capacidad para 900 personas. Facilitará el tránsito seguro a lo largo de la Costa Verde y unirá los malecones de Miraflores y Barranco.

Inauguración del puente turístico Miraflores-Barranco este miércoles 20 de agosto
Inauguración del puente turístico Miraflores-Barranco este miércoles 20 de agosto | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

El puente turístico que unirá los malecones de Miraflores y Barranco será inaugurado este miércoles 20 de agosto a las 7:00 p.m., y desde el jueves 21 al mediodía estará abierto al público, según informó la comuna miraflorina. Esta obra, cuya finalidad es mejorar la conectividad entre ambos distritos, tiene como eje central el puente en la Quebrada de Armendáriz. Aunque su entrega estaba prevista para mediados de 2024, diversos contratiempos retrasaron su culminación.

Con una inversión cercana a los S/30 millones, el proyecto se ejecutó en un año y medio, pese a las demoras. El Corredor Turístico Miraflores-Barranco fue concebido inicialmente para finalizar a fines de 2024; sin embargo, en diciembre pasado sufrió una paralización debido al incumplimiento de la empresa contratista Incot S.A.C. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que el retraso respondió a conflictos entre la compañía principal y sus subcontratistas, lo que impidió dar continuidad a la obra. Ante esta situación, el municipio resolvió el contrato y abrió un nuevo proceso de adjudicación.

Puente turístico Miraflores-Barranco conecta malecones sobre la Costa Verde

El puente resalta por su diseño y ubicación estratégica: cuenta con 112 metros de largo y ocho de ancho, elevado a más de 61 metros sobre el nivel del mar. Con capacidad para 900 personas simultáneamente, fue creado para uso peatonal y deportivo, incorporando un carril diferenciado para ciclistas y scooters, a quienes se recomienda trasladar sus vehículos a pie debido a la alta afluencia de peatones. Esta infraestructura unirá los malecones De la Reserva y Paul Harris, facilitando un tránsito seguro y exclusivo a lo largo de la Costa Verde.

En las pruebas de resistencia se realizó el paso de cuatro camiones de seis toneladas cada uno, superadas sin inconvenientes, lo que confirma la solidez de la obra. El puente permitirá enlazar directamente los 5 kilómetros del malecón de Miraflores con los 3,5 kilómetros del malecón de Barranco, evitando desvíos por calles de alto flujo vehicular.

Contraloría detectó observaciones y municipalidad asegura correcciones

El retorno de las obras del Corredor Turístico Miraflores-Barranco se vio nuevamente paralizado, esta vez a raíz de un informe de la Contraloría que detectó deficiencias técnicas y administrativas. Entre las observaciones se incluían la ausencia de un sistema de conexión a tierra, el uso de vidrios no templados en la estructura del puente y la falta de señalización adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre otros aspectos.

No obstante, la Municipalidad de Lima informó que las recomendaciones ya fueron atendidas y precisó que el informe de la Contraloría corresponde a un procedimiento regular de verificación. Además, aseguró que el proyecto cumple con la normativa nacional en materia de puentes. “Nos pedían un pozo a tierra y hemos colocado incluso más. También solicitaban una prueba de carga, la realizamos y el resultado fue muy positivo”, afirmó el subgerente de Obras Públicas, José Zamora.

