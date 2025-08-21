HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gremio de transportistas advierten paro nacional indefinido para el 21 de setiembre: "Invitamos a todos los sectores"

El presidente de AMETUR, Manuel Odiana, advirtió que si hoy no se llega a un acuerdo, se planificará un paro nacional indefinido para el próximo 21 de setiembre.

Si con el actual paro de transportistas no se llega a un acuerdo, los gremios advierten un paro nacional indefinido para el próximo mes. Foto: Composición LR
Si con el actual paro de transportistas no se llega a un acuerdo, los gremios advierten un paro nacional indefinido para el próximo mes. Foto: Composición LR

Este 21 de agosto se lleva a cabo el tercer y último paro de 24 horas convocado por los transportistas formales de Lima y Callao, según lo precisó Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR). Las movilizaciones tienen como finalidad exigir al Gobierno de Dina Boluarte medidas efectivas para frenar la ola de extorsiones y sicariatos.

Por tal motivo, el gremio de transportistas anunció que, de no llegar hoy a un acuerdo, darán un plazo de 30 días para que las autoridades den una respuesta. Caso contrario, advierten un paro nacional indefinido que tendría como fecha tentativa el 21 de setiembre, de acuerdo a las declaraciones de Odiana.

Gremio de transportistas anuncia paro nacional indefinido ante ola de extorsiones

Manuel Odiana, presidente de AMETUR, señaló que si el Gobierno no toma acciones efectivas y coordinadas, se convocará a un paro nacional indefinido para el próximo 21 de setiembre. "Si el Estado Peruano no trabaja de forma conjunta y no garantiza nuestra seguridad, el 21 de setiembre vamos a anunciar un paro nacional indefinido para que asuman su responsabilidad. Recuerden que esta medida de protesta son respaldadas por el propio ciudadano", acotó para Canal N.

De igual forma, el dirigente señaló que anteriormente han participado en reuniones convocadas por el Congreso y otros poderes del Estado, en donde se han prometido medidas contra la delincuencia que no se cumplieron hasta ahora. Por ello, el dirigente de AMETUR cuestiona la falta de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos locales.

"Todos estamos protestando en defensa de nuestra vida y seguridad. Si bien es cierto, hay voces discrepantes, pero acá prima la vida de los trabajadores y ciudadanos. Hacemos un llamado a la unidad (...). La invitación es abierta a todos, estamos invitando a todos los sectores de la sociedad. Todo aquel que se sienta afectado o que vea en peligro su vida está invitado a ayudarnos a participar en esta protesta", agregó el dirigente de AMETUR.

Dirigentes evaluarán el inicio del paro nacional indefinido ante ola de extorsiones

Al respecto, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), sostuvo que evaluarán la fecha de inicio que tendrá el paro nacional indefinido en el Perú. No obstante, precisó que la fecha tentativa sería en setiembre, si el Gobierno actual no toma las medidas necesarias para frenar la ola delictiva.

"Sí, definitivamente, lo que tenemos que ver es cómo articulamos todo esto para cambiar el rumbo del pensamiento del conductor de las empresas que vienen siendo extorsionadas diariamente. Frente a lo que tenemos, hay que revertir este mal momento y enfocarnos a trabajar por un paro nacional contra la inseguridad que hoy viven todos los peruanos, pero para eso tenemos que articular y ver de qué manera tenemos que llevar esta paralización ya para el mes de setiembre o inicios de octubre (...) lo daremos a conocer", acotó Valeriano para La República.

