¿Habrá paro mañana jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto es lo último que confirmaron los gremios de transportistas
Los gremios de transporte han dado al Gobierno de Dina Boluarte un plazo de 30 días para enfrentar la ola de criminalidad que aqueja a la ciudadanía de todo el Perú.
Para este jueves 21 de agosto, diferentes gremios de transporte formal han confirmado un paro como medida de protesta por la ineficiencia del Gobierno ante la creciente inseguridad ciudadana. De acuerdo con la Unidad Gremial del Transporte Urbano de Lima y Callao, alrededor de 449 empresas de transporte suspenderán sus servicios el día de las movilizaciones. Por ello, desde el martes 19 de agosto, los gremios le han dado al Estado un plazo de 30 días para ver cambios en la seguridad del país.
"A pesar de que hubo un acta de compromiso, (el Gobierno) no lo ha cumplido. Es por eso, que nosotros alzamos nuestra voz de protesta y vamos a salir nuevamente a una paralización el 21 de agosto por la no respuesta y la inacción. La ola de criminalidad se ha incrementado en nuestro sector de transporte, siguen matando a nuestros conductores y a la ciudadanía en general", sostuvo Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).
¿Habrá paro de transportistas este 21 de agosto en Lima y Callao?
En conversación con La República, Martín Valeriano, representante de ANITRA, confirmó que este jueves 21 de agosto sí habrá un paro de transportistas, el cual es respaldado por 449 empresas de transporte público en Lima y Callao. Esta medida se realiza debido a la inacción del Gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la creciente ola de extorsión, sicariato y delincuencia que aqueja a diferentes sectores empresariales y a la ciudadanía en general.
"En los diferentes rubros vemos a diario la muerte que vienen ocasionando estas bandas criminales. ¿La autoridad dónde está? La constitución política del estado dice que el ser humano es el ser supremo de la sociedad. El Estado tiene que protegernos, pero hoy no tenemos una lideresa que, verdaderamente, nos conduzca a una seguridad de todos los peruanos", acotó Valeriano en la conferencia de prensa.
¿Quiénes participarán del paro de transportistas de este jueves 21 de agosto?
De acuerdo con las declaraciones de Martín Valeriano, son alrededor de 460 empresas de transporte las que participarán en el paro de este 21 de agosto. Además, más de 20.000 unidades paralizarán sus labores para apoyar las movilizaciones contra la inseguridad ciudadana. "Tenemos también aproximadamente 40.000 conductores que se darán cita a esta paralización". Cabe resaltar que los siguientes gremios formarán parte de esta movilización:
- Cámara de Transporte Urbano
- Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
- Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
- Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
- Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú
- Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
- Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
- Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
- Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
- Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
- Confederación Nacional de Mototaxis del Perú
Por último, los dirigentes de la Unidad Gremial del Transporte Urbano de Lima y Callao hicieron un llamado a la ciudadanía en general para participar de este paro de transportistas. "La ciudadanía en general y las organizaciones civiles hoy también corren peligro por los extorsionadores. Por lo tanto, ellos también van a salir a las calles", puntualizó para nuestro medio.
