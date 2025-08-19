HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Rápido, Etuchisa y otras líneas no acatarían paro del 21 de agosto porque agravaría extorsiones: "Tenemos que pagar"

La Unidad Gremial del Transporte Urbano exige acciones contra el sicariato y la extorsión, mientras otros sectores se alejan de la protesta y critican la inacción del Estado frente a la crisis en el rubro.

La 50, El Rápido, Etuchisa y más no acatarían paro este 21 de agosto
La Unidad Gremial del Transporte Urbano ha convocado a un paro de transporte con gremios de Lima y Callao para este jueves 21 de agosto. Según indicaron en un comunicado, esta medida responde al incremento en las extorsiones y el sicariato que actualmente afectan el sector y otros rubros. Esta iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de varios gremios, durará 24 horas y busca exigir medidas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno.

Sin embargo, tal parece que no todas las empresas de transporte se unirán a las movilizaciones programadas para este jueves. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), esta medida tendría origen en el temor a mayores represalias en contra de los conductores y demás trabajadores.

Etuchisa, El Rápido, La 50 y más no acatarían paro del 21 de agosto

De acuerdo a las declaraciones que brindó Ojeda, los choferes de estas conocidas líneas no saldrían a manifestarse y continuarían sus jornadas laborales con normalidad por miedo a que las extorsiones se agudicen. "Los Chinos, Nueva América, La 50, El Rápido, Los Loritos, Urbanito y Translisa, un promedio de 14.000 a 15.000 unidades que, lamentablemente, no participarán del paro. Respetamos esta posición, pero no la compartimos. Si nosotros paramos en este momento, con más del 80% de extorsiones (en el país). Un día que no pagamos, ¿a quién afectamos?”, apuntó.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades para combatir las amenazas y asesinatos que vienen afectando este y otros sectores. “En esta crisis, en la que ninguno de los poderes del Estado hace algo, afectamos a los conductores, porque tenemos que pagar. No se hace nada y encima ¿vamos a hacer una marcha?", indicó a Panamericana Televisión. "Tenemos que apoyar a los conductores, porque si no pagamos, los matan", finalizó

¿Qué empresas de transporte acatarán el paro de este 21 de agosto?

Estos son los gremios que, según confirmaron, apoyarán el paro de transportistas programado para este 21 de agosto:

  • Cámara de Transporte Urbano
  • Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
  • Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
  • Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
  • Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
  • Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
  • Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
  • Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
  • Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
  • Confederación Nacional de Mototaxis del Perú

Alianza Nacional de Transportistas no participará en el paro de este 21 de agosto

En declaraciones para La República, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, aseguró que su gremio no acatará la medida promovida por la Unidad Gremial del Transporte Urbano debido a que no respalda estas movilizaciones. Asimismo, indicó que no ha concertado reunión alguna con quienes respaldan esta movilización, ya que, según señaló, varios transportistas se encuentran "de lado del Gobierno".

Así, recordó la fallida movilización del últmo 11 de agosto, la cual tuvo que sea cancelada. "El 11 no hubo nada. Es algo que no sé qué nombre ponerle. El país está en una situación crítica y no podemos estar con esos pronunciamientos irresponsables (...) Los señores son los que están al lado del Gobierno, que dicen que son los formales. Ellos siguen respaldando, dando tregua al Gobierno".

